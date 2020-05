Gran Premio Moto2 virtuale nel segno di Lorenzo Baldassarri, autore della pole e vincitore in gara. Seconda piazza per Jake Dixon, 3° Bo Bendsneyder.

Lorenzo Baldassarri si assicura la pole position ed in seguito la vittoria in gara. Il Gran Premio di Spagna virtuale mostra un netto dominio del pilota italiano, che alla bandiera a scacchi precede Jake Dixon e Bo Bensneyder. Tanti incidenti, rimonte e battaglie, una gara alternativa per i piloti Moto2 in attesa di tornare alle gare ‘reali’.

Qualifiche svolte in precedenza che hanno premiato Lorenzo Baldassarri. Seconda casella in griglia per Luca Marini, completa la prima fila Bo Bendsneyder, ultima piazza invece per Enea Bastianini. Tutto pronto quindi per la gara Moto2, della durata di otto giri, sul tracciato virtuale di Jerez de la Frontera.

Ottimo lo scatto dei primi, abbiamo invece due incidenti multipli nelle prime due curve. La classifica quindi è già stravolta, eccezion fatta per i primi due, subito in lotta per la prima piazza. Continuano però i colpi di scena, tra una caduta anche per Marini e un largo di Baldassarri.

Quest’ultimo però riesce a riprendere presto il comando, accumulando presto un buon margine sugli inseguitori. Arriva così il successo per l’alfiere del team Pons, con Jake Dixon secondo alla bandiera a scacchi, completa il podio Bo Bendsneyder. Ultima posizione in classifica per Enea Bastianini.