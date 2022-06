Tre uomini al comando in una Moto2 2022 che si sta rivelando particolarmente combattuta. Nessun monopolio in un’unica squadra, come invece avvenuto nel 2021, ma più battaglieri piloti in bella evidenza. Arrivati a metà stagione però abbiamo tre ragazzi in particolare al comando, un trio che si è rivelato il più costante finora nella categoria. Celestino Vietti ed Augusto Fernández sono in vetta ex aequo con 146 punti, Ai Ogura insegue con 145 punti. È un mondiale apertissimo.

Celestino Vietti, scintille e rincorse

Lo scossone di inizio stagione l’ha dato immediatamente il pilota VR46. Il suo secondo anno Moto2 è iniziato davvero nel migliore dei modi, con due vittorie ed altri due podi nelle prime cinque gare. In seguito il giovane piemontese ha accusato qualche difficoltà in più tra prove libere e qualifiche. Piazzamenti un po’ più arretrati in griglia che l’hanno costretto a varie rincorse in gara. L’ultimo guizzo vincente arriva in Catalunya, tra due zeri (per guaio meccanico in Italia e per errore in Germania) alla fine di un’altra combattuta rimonta. Chiude la prima parte di campionato con un 4° posto ad Assen, ancora una volta in rimonta. Ora però non è più solo in vetta in Moto2, agganciato stavolta da ben due diretti rivali.

Augusto Fernández, in crescita

Non si può dire invece che la sua stagione sia iniziata in maniera perfetta, anzi gli ci è voluto qualche GP per diventare davvero protagonista. L’alfiere KTM Ajo è distante dal podio nelle prime sei gare, anzi mette a referto anche due zeri. Dal GP di Francia però ecco la svolta con il primo trionfo dell’anno, interrompendo un digiuno che durava da Misano 2019. Il primo di quattro podi in cinque gare, con tre vittorie in particolare che gli permettono di ricucire il distacco in classifica iridata. Una prima parte di stagione quindi a più facce, dalla partenza sottotono al click che gli ha permesso di risalire. Ecco spiegata la leadership Moto2 in coabitazione a metà campionato.

Ai Ogura, la costanza

Il giapponese di Honda Team Asia sta ripercorrendo i passi fatti nel suo secondo anno in Moto3. Con una sola differenza: la prima vittoria Moto2, che è anche la prima in assoluto a livello mondiale. Oltre ad avere un unico zero a referto in 11 Gran Premi, a differenza dei due di Fernández e dei tre di Vietti. Tolta la pole position in Spagna, le sue gare sono state soprattutto in rimonta, chiudendo sempre con risultati di peso. Come i due avversari non è mai uscito dalla top ten, spiccano cinque podi, impreziositi dalla bella vittoria a Jerez. Dopo il GP al Mugello aveva gli stessi punti dell’italiano, ora è a -1 dal duo Vietti-Fernández. Il terzo padrone di questa intensa stagione 2022.

