Superbike, Razgatlioglu in MotoGP “andata-ritorno”: un’ipotesi che stuzzica

La rincorsa al secondo titolo mondiale di Superbike risulta affannosa per Toprak Razgatlioglu. Nei primi quattro round ha centrato dieci podi e una sola vittoria, ma per tenere il passo di Alvaro Bautista e Jonathan Rea non basta. Lo spagnolo della Ducati, fresco di rinnovo contrattuale, dista già 79 punti in attesa del prossimo GP che si terrà a Donington dal 15 al 17 luglio. A distanza di una settimana dal test MotoGP c’è qualche interrogativo sul futuro del campione turco.

Stagione Superbike in salita

Pata Yamaha non vuole affatto privarsi di Razgatlioglu, trovare un valido sostituto sarebbe molto complicato nel breve termine. Per questo motivo Paul Denning e i vertici della squadra di Iwata stanno cercando di rendere il pacchetto della R1 più competitivo per non distogliere l’attenzione del pilota dal paddock della Superbike. A pesare sulla classifica sono anche i due zeri raccolti ad Assen e Misano che hanno reso in salita la strada verso la leadership. E’ pur vero che contro la Ducati Panigale V4R sembra esserci ben poco da fare. Ai box si cerca di seminare ottimismo: “Rispetto al 2021 siamo migliorati sotto tutti gli aspetti e siamo considerevolmente più veloci ovunque. Abbiamo compiuto un grosso step nei tempi sul giro e sul passo gara. Però, senza dubbio, anche la concorrenza è cresciuta“.

Una vittoria in dodici gare

Sulle prime tre piste del calendario Superbike (Aragon, Asen, Estoril) Yamaha non ha vinto neppure nella sua stagione d’oro 2021. In Portogallo Toprak Razgatlioglu è andato due volte vicino al trionfo, sfumato al termine di una lotta all’ultimo giro. “Poteva andare diversamente se non fosse stato un po’ sfortunato, avremmo potuto avere tre o quattro vittorie“, ha aggiunto il team manager Paul Denning a WorldSBK.com. “Anche se siamo piuttosto lontani in classifica da Bautista non si tratta di uno svantaggio incolmabile“. Le mancate vittorie rischiano di debilitare la difesa del titolo mondiale. “Anche se ciò può aver causato ansia bisogna andare avanti e restare concentrati per fare del nostro meglio e migliorare la moto“.

Superbike-MotoGP… andata e ritorno

In molti si chiedono se per Toprak Razgatlioglu possa esserci un futuro in MotoGP dal 2024. Il suo manager Kenan Sofuoglu continua a ripetere che se arriverà un’offerta interessante da un team factory potrebbero prenderla in considerazione. I risultati di Franco Morbidelli al momento non lasciano immaginare un proseguimento di contratto con la Yamaha e per il talento turco potrebbe essere l’occasione che attende da tempo. I tempi sul giro segnati nel test MotoGP non sono stati pubblicati, ma Lin Jarvis e gli uomini del team factory hanno le idee ben chiare suo suo potenziale. Del resto un dietrofront in Superbike sarebbe sempre possibile… Quindi perché non provarci?