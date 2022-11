Moto2 Valencia: super pole di Lopez, Fernandez e Ogura si preparano

Mezzo secondo oltre il precedente record di Lüthi in pole. Alonso Lopez brilla anche a Valencia, gli basta un solo millesimo per prendersi la prima pole in carriera! Subito accanto a lui c’è Pedro Acosta, i due esordienti di lusso in aperta contesa per il titolo di best rookie. Il leader Moto2 Augusto Fernandez invece scatterà dalla terza casella, 5° è l’inseguitore Ai Ogura, in mezzo a loro c’è Tony Arbolino. Tutto pronto per una gara senza respiro, c’è un titolo mondiale da conquistare. Ma prima rivediamo come sono andate le qualifiche.

Q1: passano due italiani

Sorprende vedere in questa prima sessione Tony Arbolino, vincitore di due delle ultime tre gare disputate. Presenti, tra gli altri, anche Celestino Vietti, Alessandro Zaccone, Simone Corsi e Niccolò Antonelli. Quattro posti da conquistare per passare il turno, la lotta si fa serrata da subito. La wild card Alex Escrig però finisce prematuramente il suo turno per un incidente alla Nieto, mentre svettano Vietti ed Arbolino, che si prendono i primi due posti. Con loro in Q2 anche il rookie Manuel Gonzalez e Joe Roberts.

Q2: Lopez-Acosta, rookie alla riscossa

Una griglia di partenza sicuramente importante in ottica gara. Augusto Fernandez ed Ai Ogura sono all’ultimo atto del loro duello mondiale, serve il miglior piazzamento possibile, per poi sfruttarlo in corsa. Ma non sono gli unici a caccia di un bel risultato, il primo da ricordare è Pedro Acosta, in bella evidenza dall’inizio del weekend di Valencia. Ma c’è anche Alonso Lopez, presto in alto, mentre il compagno di box Aldeguer finisce a terra alla Doohan. Con un giro da urlo, riscrivendo il record di Lüthi, lo spagnolo di Boscoscuro si prende la prima pole mondiale. Per un solo millesimo su Pedro Acosta! Fernandez completa la prima fila, Ogura lo vede dal 5° posto: sarà un’ultima sfida incandescente.

Foto: Valter Magatti