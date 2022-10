Moto2 UFFICIALE conferma Gonzalez per Yamaha VR46 Master Camp

Yamaha VR46 Master Camp disputerà il Mondiale Moto2 2023 con una conferma ed una new entry. La prima è Manuel Gonzalez che, una stagione di debutto in Moto2, continuerà con gli stessi colori. Di oggi l’annuncio ufficiale, che segue l’annuncio del passaggio di Kohta Nozane (che rileva il posto di Keminth Kubo) dalla Superbike al Motomondiale. La squadra ha così premiato la crescita del giovane debuttante spagnolo. Tra i suoi risultati spiccano le due top 5 ottenute a Portimao ed in Australia domenica scorsa.

“Abbiamo svolto un buon lavoro in questo 2022, siamo sempre riusciti a migliorare” ha dichiarato il direttore sportivo Gelete Nieto. “Sappiamo bene che questa non è una categoria facile, ma Manuel Gonzalez sta lavorando duramente ed è sempre molto concentrato: se lo merita. Mancano ancora due gare e speriamo di ottenere buoni risultati, che siano di stimolo per l’anno prossimo. Nel 2023 infatti ci sarà più pressione per Manuel e la sua squadra, le nostre aspettative sono alte.”

“Alcuni weekend sono stati positivi, altri meno, ma abbiamo accumulato esperienza e imparato qualcosa in ogni situazione” ha aggiunto Manuel Gonzalez. “Mi aspetto molto per l’anno prossimo e voglio continuare a crescere con questa squadra, abbiamo formato un bel gruppo. Sono sicuro che sia possibile lottare per le prime posizioni. Si tratterà anche del mio terzo anno nella famiglia Yamaha e non potrei essere più soddisfatto. Vediamo di divertirci nel 2023!”