Continuano gli “scambi” tra il Mondiale Superbike ed il Motomondiale. Oggi la notizia di un nuovo tassello in Moto2 direttamente dalla classe regina delle derivate di serie. Kohta Nozane, negli ultimi due anni in GRT Yamaha, è il primo ingaggio di Yamaha VR46 Master Camp per la stagione 2023. Una sfida totalmente nuova per il 26enne di Chiba, campione JSB1000 (la Superbike giapponese) in All Japan Road Race Championship nel 2020. Il suo biglietto da visita per approdare in WorldSBK l’anno dopo: è 14° nel 2021, al momento è 19° in classifica generale dopo otto round.

Ma non è un volto assolutamente nuovo nel Motomondiale. Kohta Nozane infatti ha debuttato in Moto2 nel 2012 con la FTR del SAG Team. L’anno dopo realizza altri tre GP, due con la Motobi di JiR Moto2 ed il terzo con la TSR del Webike Team Norick NTS. A referto anche una comparsa in MotoGP: nel 2017 corre a Motegi con la Yamaha M1 di Tech3 al posto di Folger, fermato da problemi di salute. L’anno prossimo inizierà la sua avventura a tempo pieno in Moto2, a caccia del rilancio dopo i risultati non proprio sperati nelle derivate di serie.

“La Superbike è stata una grande sfida” ha commentato Nozane. “Ci sono state molte difficoltà, ma ho anche imparato molto ed accumulato esperienza. Nel 2023 riparto da zero e correrò in Moto2. Anche questa sarà una bella impresa, ma darò il massimo.” Il direttore sportivo Gelete Nieto dà il benvenuto ad uno dei suoi futuri piloti. “Sarà il secondo anno nella categoria, rafforzeremo la nostra squadra ancora di più. Insieme raccoglieremo grandi risultati.”

Foto: Yamaha Racing