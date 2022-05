Moto2, ufficiale: Alonso Lopez con Speed Up dal GP di Francia

Mancava solo l’ufficialità, arrivata oggi. Alonso Lopez è il pilota scelto da Speed Up per sostituire Romano Fenati, licenziato dopo l’appuntamento a Jerez. Lo spagnolo classe 2001, con il team di Luca Boscoscuro l’anno scorso nell’Europeo Moto2, era già indicato come la new entry della squadra a partire dalla tappa a Le Mans. Dopo i test privati svolti a Barcellona, con Lopez autore del miglior crono assoluto, la casa veneta ha sciolto le riserve.

Si ricompone così il binomio vincente nell’Europeo di categoria dell’anno scorso. Lopez infatti ritrova Fermín Aldeguer, campione in carica e già in Moto2 da metà 2021. Per il #21 non è un esordio assoluto: l’anno scorso ha sostituito due infortunati. Prima Yari Montella per 3 GP, poi Hector Garzó per un altro GP. “Sono contento di questa occasione” è il commento di Alonso Lopez. “Cercherò di sfruttarla al massimo. Non vedo l’ora di salire in sella: conosco la squadra, insieme possiamo crescere e fare bene!”

Foto: Instagram