Moto2 JuniorGP: come stanno Marcon e Wilford? Gli aggiornamenti

Il primo round del JuniorGP a Estoril è stato un appuntamento da brividi. Purtroppo anche nella sua accezione negativa, visto che non sono mancati in particolare due incidenti terrificanti. Entrambi nella classe Moto2, protagonisti Tommaso Marcon nella prima corsa e Sam Wilford in gara 2. Il sollievo è stato vedere fin da subito che i piloti si muovevano e sapere che dopotutto se la sono cavata bene. Visto l’accaduto, come si può vedere nel video qui sopra, poteva andare ben peggio… Ecco come stanno i due ragazzi.

Tommaso Marcon

“Niente di rotto, solo una grande botta e spavento.” La migliore notizia possibile dopo quanto successo a Estoril ce la riferisce in primis lo stesso Tommaso Marcon. Con l’italiano di MMR infatti i brividi sono arrivati subito al via di Gara 1 della categoria Moto2. Pochissimi secondi ed ecco il contatto con Roberto García: è il via della paurosa carambola che porta il pilota ad un forte botto contro le barriere sul lato destro della pista. Forse passa qualche secondo di troppo, ma arriva la bandiera rossa e la gara viene così fermata per permettere i soccorsi. Marcon si muove, ma chiaramente è molto dolorante e viene portato via in ambulanza per valutare la situazione fisica. Il responso fortunatamente è davvero il migliore: non ci sono fratture, come ci riferisce il team owner Massimiliano Morlacchi. “Dolorante, ma sta bene. Un volta rientrato in Italia svolgerà ulteriori controlli e lastre.”

Sam Wilford

Fratture di braccio destro e tibia della gamba sinistra, con varie escoriazioni, per il pilota AGR Team. Un sospiro di sollievo dopo aver trattenuto il fiato per un bruttissimo incidente. Di colpo, durante Gara 2, il britannico perde il controllo della sua moto e finisce ad altissima velocità contro il guardrail tra le curve 2 e 3! Seguono la bandiera rossa, quindi l’immediata interruzione della corsa, ed i pronti soccorsi, per poi evacuare il pilota, sempre cosciente, in ambulanza. Le lesioni inevitabilmente ci sono, ma è andata bene… Certo dispiace che sia finita così, visto com’era andata Gara 1: scattato dal fondo per sanzione, Wilford era risalito fino ad un’ottima 5^ posizione al traguardo. In Gara 2 si stava mostrando già più protagonista, prima dell’incidente.