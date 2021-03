Moto2: Tommaso Marcon sostituto di Corsi nel GP di Doha

Tommaso Marcon verso l'esordio in Qatar. Il pilota veneto sostituirà l'infortunato Simone Corsi a partire dal GP di Doha.

Il 2021 mondiale di Tommaso Marcon inizia prima del previsto. Con l’infortunio di Simone Corsi avvenuto nel primo evento Moto2 a Losail, è il giovane pilota veneto il prescelto per sostituirlo da questo weekend in MV Agusta Forward Racing. Corsi nel frattempo, impegnato nel recupero al polso sinistro (frattura composta per lui, non serve un intervento), non rientrerà in Italia, ma rimarrà con la squadra. Vista la sua esperienza, potrà fornire il suo aiuto al collega, all’esordio sul circuito qatariota.

Ricordiamo che per Marcon erano previste più partecipazioni mondiali in questa stagione, ma il programma iniziale parlava di wild card europee. A cominciare dal Gran Premio di Jerez del 2 maggio prossimo, su un tracciato sul quale ha svolto test in sella alla MV Agusta F2 dal 9 al 10 marzo. Ecco invece arrivare un’esperienza a livello internazionale fuori dall’Europa, un’occasione per macinare più chilometri e per migliorare il feeling in sella alla moto, oltre a scoprire un nuovo tracciato. Come detto, affiancato anche dall’esperto Corsi oltre che dall’unico pilota titolare in azione, Lorenzo Baldassarri.

“Certo mi dispiace moltissimo per Simone” ha sottolineato Tommaso Marcon. “Gli auguro di riprendersi presto. Ma devo dire che questa per me sarà una grandissima opportunità. Per me fare chilometri in pista è fondamentale, anche se dovrò imparare in fretta il Losail Circuit. Correre in pista con i ragazzi del mondiale è sempre una grande emozione, avrò occasione di imparare. Non vedo l’ora di scendere in pista, anche se sarà la prima volta per me in Qatar. Gli altri infatti hanno già percorso molti chilometri su questo tracciato. Affronterò il weekend con molta umiltà, cercando di fare del mio meglio.”