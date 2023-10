Moto2: Somkiat Chantra re di Motegi, Acosta fuga mondiale

Il thailandese capace di scrivere la storia nel Motomondiale aggiunge un altro bel tassello alla collezione. Somkiat Chantra completa un weekend da sogno, prendendosi infine una vittoria senza rivali a Motegi. Dietro di lui c’è Ai Ogura, che sperava nel successo davanti ai suoi tifosi accorsi in massa, ma si complica un po’ la vita nelle prime battute di gara, non riuscendo più a riprendere l’agguerrito compagno di box. La bella notizia (per lui e per MT Helmets-MSi in ottica 2024) è che ha finalmente ritrovato la “forma mondiale”, anche se in ritardo a causa dell’infortunio di inizio anno che l’ha condizionato molto a lungo. Pedro Acosta invece è sempre più in fuga: il suo 3° posto e la P11 di Tony Arbolino parlano chiaro… La cronaca del Gran Premio del Giappone.

Moto2 Gara, l’inizio

Arbolino ha un compito difficile: è 13° in griglia, riuscirà a risalire? Lopez invece deve scontare una doppia Long Lap, sanzione comminatagli alla fine del GP India dopo la manovra che ha provocato la caduta di Dixon. Partenza piuttosto movimentata, in cui non manca qualche contatto senza conseguenze ma che cambia la classifica Moto2. Acosta ad esempio rischia ed è 7°, mentre Ogura perde un paio di posizioni al via, beffato da Dixon e Lopez. Arbolino invece, pur lontano dai guai, non riesce a guadagnare abbastanza al via e rimane fuori dalla zona punti… Non va meglio al compagno di box Lowes, a lungo nelle zone alte e potenzialmente da podio prima della caduta. Ritiro prematuro anche per Nozane, Foggia e Garcia, a referto dei fuoripista per Roberts e per Aldeguer, che si complicano così la gara.

Podio cristallizzato

Dopo quanto raccontato non succederà molto altro. Ogura tiene il suo pubblico in attesa col secondo posto, tentando un difficile recupero su Chantra, mentre Acosta si è riportato in 3^ posizione. Il leader Moto2 può prendersela con molta tranquillità: Arbolino ha anche commesso un piccolo errore e dalla 9^ posizione è sceso in P12, simbolo di un altro GP molto complesso. Nel box Honda Team Asia invece la gestualità di Hiroshi Aoyama è eloquente: predica calma per i suoi ragazzi, vicinissimi alla doppietta in questo GP del Giappone. Cosa che riesce: primo acuto della squadra guidata dall’ex iridato 250cc in un’annata difficile, soprattutto per l’infortunio del vice-campione Moto2 in carica. Ai Ogura infine è solido 2° in casa, anche se deluso per la vittoria mancata, mentre il protagonista di giornata è Somkiat Chantra, che completa un weekend stellare e continua a scrivere la storia per il suo paese.

La classifica

Moto2 generale

Foto: Honda Team Asia