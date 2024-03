Moto2 Portimao: Gonzalez scatenato, pole da record per il team Gresini

I binomi piloti spagnoli più team italiani stanno dettando il passo a Portimao, la dimostrazione arriva dalla classifica anche della Q2. Spicca in particolare Manuel Gonzalez, pilota del team Gresini, che sbaraglia la concorrenza con il nuovo record assoluto della Moto2 che vale anche la sua prima pole position di categoria. Ma sorride anche Speed Up/Boscoscuro con Fermin Aldeguer 2° e Alonso Lopez 4°, in mezzo a loro c’è Aron Canet, quest’anno pilota Fantic. Non benissimo invece i piloti italiani, il migliore è Tony Arbolino 12°… Ecco come sono andati i due turni di qualifiche.

Q1: scintille sul finale

Prima sessione senza piloti italiani, gli unici tre presenti in Moto2 infatti sono già passati tutti nelle Prove 2. Quattro posti disponibili, ma non è facile prevedere chi riuscirà a prenderseli. Da Chantra e Ogura agli esordienti Sasaki, Moreira e Agius, la classifica cambia continuamente volto. Alla fine si ricomporrà il quartetto di Boscoscuro in Q2, Ai Ogura infatti è uno dei piloti che vanno avanti, assieme in primis all’ex compagno di squadra Somkiat Chantra, che piazza il miglior tempo del turni. Gli ultimi due nomi sono quelli dei debuttanti Diogo Moreira (a comporre un 1-2 Italtrans, visto che Foggia è già in Q2) e Senna Agius. Si vede sul finale anche Zonta van den Goorbergh piuttosto alterato e placcato in pit lane da un meccanico prima che raggiungesse il box Aspar. Poco prima non era mancato un evidente battibecco con Izan Guevara mentre i due stavano tornando al box.

Q2: nuovo record in Moto2

Scatta la battaglia per la pole position Moto2 a Portimao, non manca già un evidente scossone per Vietti, senza conseguenze che gli fa perdere un giro veloce. Arbolino e Foggia si fanno ben notare all’inizio, in seguito invece non riusciranno ad essere più così incisivi. Discorso contrario per i ragazzi Gresini e Speed Up, più Canet di Fantic, come osservato in ogni turno finora. Sono infatti proprio questi ragazzi spagnoli delle squadre italiane però a prendersi la scena nel finale del turno. Su tutti Manuel Gonzalez, scatenato e capace di riscrivere nuovamente il record assoluto, stavolta valido per la pole position! Prime quattro posizioni per i ragazzi spagnoli di team tricolori, non si sorride invece con i nostri piloti, addirittura tutti fuori dalla top 10.

Foto: QJMOTOR Gresini Racing