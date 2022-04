Moto2 Portimao: Aron Canet ritorno in pole, Vietti solo 13°

Aveva conquistato l’ultima pole position nel GP di Stiria 2021. Aron Canet ritorna in alto in qualifica, eccolo di nuovo davanti a tutti in occasione del GP del Portogallo. Spinto anche dalla voglia di rivincita dopo il brutto finale di Austin… Discorso simile anche per Cameron Beaubier, di nuovo in prima fila dopo la storica pole in casa ed una gara finita però nella ghiaia all’ultimo giro. Jake Dixon invece è reduce dal primo podio in Moto2 e la terza casella in griglia è una buonissima occasione per cercare almeno il bis. Degli italiani, Tony Arbolino è 4°, mentre Celestino Vietti scatterà dalla 13^ piazza.

Q1: MV Agusta, Arbolino, Navarro ed un rookie

Sessione che scatta con svariati nomi italiani in azione. A cominciare dal vincitore di Austin, Tony Arbolino, presto nelle prime quattro posizioni utili, a cui aggiungere Romano Fenati, Niccolò Antonelli, Simone Corsi, Alessandro Zaccone. Attenzione però anche ad altri esordienti, in particolare a Zonta van den Goorbergh, che si fa rivedere in alto anche sull’asciutto dopo aver brillato nel venerdì su pista bagnata. Ma proprio allo scadere ecco arrivare Marcos Ramírez, che si rivela il migliore della sessione sull’italiano di Marc VDS, Jorge Navarro ed il rookie di RW Racing GP.

Q2: il ritorno di Aron Canet

Completata la lista dei 18 piloti, scatta la lotta per la pole position, con un primo problema. In bella evidenza sul bagnato, scivola subito su pista asciutta: finisce immediatamente il turno di Kemith Kubo, un po’ acciaccato ma tornato al box sulle sue gambe. Per il resto della sessione è davvero difficile fare pronostici: bisogna attendere i minuti finali, in cui si concretizza la pole position per Aron Canet. È la sua prima dal GP di Stiria 2020! Un bel digiuno interrotto oggi, si fa vedere di nuovo Cameron Beaubier, stavolta secondo con Jake Dixon a completare la prima fila. Ricordiamo che Somkiat Chantra 8° domani dovrà scontare una Long Lap Penalty per il botto ad Austin.

Foto: motogp.com