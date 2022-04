Danilo Petrucci sfiora la pole a Road Atlanta

I primi quattro racchiusi in soli 464 millesimi con Danilo Petrucci ad un soffio dalla pole. Sui saliscendi di Road Atlanta, il Campione MotoAmerica Superbike in carica Jake Gagne centra il primato nelle seconde qualifiche ufficiali in 1’23″407, ma in vista di Gara 1 il Ducatista promette battaglia. Soli 60 millesimi separano infatti il ternano dal portacolori Attack Yamaha al culmine di un’entusiasmante seconda qualifica.

PETRUCCI SFIORA LA POLE

Terzo ieri nelle Qualifiche 1, Danilo Petrucci ha iniziato la seconda sessione indovinando subito un gran giro in 1’24” basso, collocandosi immediatamente in cima al monitor dei tempi. Nei minuti conclusivi, con tutti rientrati ai box per montare gomma nuova, in 1’23″467 è stato il primo ad infrangere di gran lunga il muro dell’1’24” nel fine settimana. Decisamente un bel giro battuto soltanto nel finale da Gagne per soli 6 centesimi di secondo, vedendosi così beffare di un soffio nella corsa alla pole position.

POKER DI TESTA

Oltre a Gagne e Petrucci, sotto l’1’24” si sono attestati altri due piloti. Da una parte Cameron Petersen (1’23″671), tornato in pista dopo la rovinosa caduta di ieri nelle prove libere, dall’altra il sudafricano Mathew Scholtz, velocissimo a Road Atlanta e vincitore di Gara 1 lo scorso anno. Si prospetta pertanto un bel confronto tra il poker di testa, con il più diretto inseguitore (l’altro ex-MotoGP Hector Barbera) che paga oltre 1″ sul tracciato teatro della Petit Le Mans.

QUESTA SERA GARA 1

Alle 21:15 italiane prenderà il via la prima di due gare in programma nel fine settimana di Road Atlanta. La diretta streaming è disponibile (previo abbonamento) dal servizio ufficiale MotoAmerica Live +.