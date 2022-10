Le bandiere gialle gli creano non pochi problemi, ma Jake Dixon riesce a prendersi la prima posizione. Dopo vari giri cancellati, l’alfiere di casa Aspar stampa il tempo di riferimento del venerdì a Phillip Island, seguito dai ragazzi di Luca Boscoscuro. Buona giornata per il leader Moto2 Augusto Fernandez 7°, non si può dire lo stesso di Ai Ogura, che rimane fuori dai primi 14. Idem Celestino Vietti, che in classifica combinata è provvisoriamente il primo degli esclusi. Ecco com’è andato il primo giorno in Australia.

Prove 1: comanda il leader Fernandez

La prima notizia del weekend è l’annuncio del American Racing Team. Nel infatti 2023 arriva a tempo pieno il giovane talento britannico Rory Skinner in American Racing Team al posto di Cameron Beaubier. Guardando alla pista, piccoli problemi già nei primissimi minuti: la moto di Chantra si blocca appena fuori dal box, poco dopo ecco gli incidenti di Van den Goorbergh, Acosta, Zaccone e Gonzalez! Bandiera rossa per fermare il turno per le condizioni delle curve Stoner e Honda, in seguito si riparte. Non in maniera positiva per Vietti, a terra alla curva 10 per un contatto con Lopez. Il turno continua poi senza intoppi, con il leader Fernandez che si porta al comando nella seconda metà della sessione. Ad una decina di minuti dalla fine però ecco la bandiera da pioggia, compaiono le prime gocce a Phillip Island. A referto anche gli incidenti di Antonelli, Alcoba e Kelly, mentre Dixon vola al comando quasi allo scadere e tiene la posizione fino alla bandiera a scacchi. Il giro però gli viene tolto per bandiere gialle, è quindi 3° dietro ad Augusto Fernandez ed a Filip Salac. Il miglior italiano alla fine è Arbolino 5°, a sorpresa invece Ogura è provvisoriamente fuori dalla top 14.

Prove 2: svetta Dixon, Fernandez unico in top ten

C’è già un abbandono: Zonta van den Goorbergh infatti è fuori causa per una frattura al polso sinistro, riportata in seguito all’incidente nelle FP1. Per Alonso Lopez invece ecco una Long Lap Penalty da scontare in gara per il contatto con Vietti al mattino. Da segnalare le cadute di Keminth Kubo (doppia in questo stesso turno) e Taiga Hada, qualche problema invece alla moto di Albert Arenas, bloccato al box per la prima parte del turno. Secondo incidente di giornata poi per Alessandro Zaccone, nei minuti finali scatta l’assalto al miglior tempo possibile. Dopo svariati giri cancellati per bandiere gialle, Jake Dixon riesce a piazzare il miglior tempo provvisorio, mentre sul finale registriamo un incidente per Somkiat Chantra. È il britannico di Aspar il migliore di giornata, seguito dai ragazzi Boscoscuro, mentre Celestino Vietti ed Ai Ogura non raggiungono la top 14 combinata valida per la Q2.

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti