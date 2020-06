Tetsuta Nagashima ricevuto dalle autorità della prefettura di Kanagawa, di cui è originario. Un riconoscimento per la prima vittoria mondiale in Qatar.

In attesa della ripartenza del Motomondiale, c’è tempo anche per alcuni incontri importanti. Tetsuta Nagashima per esempio nella mattinata di lunedì 29 giugno è stato ricevuto dalle autorità della prefettura di Kanagawa, dalla quale è originario. Il pilota Moto2 ha avuto così un breve colloquio in primis con il governatore Yūji Kuroiwa. Un riconoscimento per il successo ottenuto a marzo in Qatar, rimandato fino ad ora per l’emergenza sanitaria di questi mesi. Un evento comunque svolto con mascherine e nel rispetto delle distanze di sicurezza tra i presenti.

Ricordiamo infatti che nell’unico GP Moto2 finora disputato l’alfiere Red Bull KTM Ajo ha conquistato la sua prima vittoria mondiale. Una gara molto combattuta, finché negli ultimi giri Nagashima non è riuscito ad accumulare un margine sempre più consistente sui rivali, tagliando il traguardo in solitaria. Un trionfo emozionante e dal grande significato, avvenuto 10 anni dopo il successo dell’amico Shoya Tomizawa proprio a Losail. Questo allora il primo pensiero del pilota residente a Yokosuka, apparso molto commosso dopo quella vittoria. Mesi dopo, ecco che anche il suo paese riesce ad omaggiare questo suo traguardo mondiale.

Foto: TV Kanagawa