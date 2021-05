Moto2 Mugello, Prove 2: Sam Lowes chiude al comando

Miglior crono del venerdì per Sam Lowes. Il britannico di Elf Marc VDS precede Raúl Fernández, Jorge Navarro ed un tris di italiani.

Secondo turno di libere in cui vediamo i tempi migliori del venerdì. Sam Lowes in particolare stampa il miglior tempo di questo primo giorno al Mugello, seguono Raúl Fernández e Jorge Navarro. Ma subito dietro troviamo una tripletta tutta tricolore, composta da Marco Bezzecchi, il rookie Tony Arbolino e Fabio Di Giannantonio. Rientra al momento nei primi 14, quindi in Q2 provvisoria, anche l’attuale leader Moto2 Remy Gardner.

Prove libere 2

Pochi minuti ed ecco che i tempi si abbassano rispetto al turno del mattino, come visto anche nelle sessioni pomeridiane delle altre due categorie. A referto un salvataggio per Raul Fernandez, poco prima di assicurarsi la prima piazza provvisoria, mentre registriamo anche una caduta per Joe Roberts alla Borgo San Lorenzo. In seguito Lowes torna in testa, mentre sul finale Chantra è protagonista di un incidente alla Arrabbiata 2. Chiusura di sessione Moto2 piuttosto frizzante, con un botto per Ramírez alla Biondetti 2, ma non cambia la testa della classifica: comanda Sam Lowes, che piazza il miglior crono del venerdì davanti a Raúl Fernández ed a Jorge Navarro, seguiti a ruota da una tripletta tricolore.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Elf Marc VDS