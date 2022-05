Moto2 Mugello: Canet in pole, Vietti e Pasini in seconda fila

Pole spagnola al Mugello per la categoria Moto2. La firma è quella di Aron Canet, ancora lontano dal top della forma ma scatenato anche in queste qualifiche tricolori. Accanto a lui c’è Pedro Acosta, velocissimo soprattutto in questa giornata, mentre in terza piazza c’è Sam Lowes. I primi italiani fanno capolino in seconda fila: Celestino Vietti è 4°, precedendo un super Mattia Pasini in 5^ piazza. Il resoconto, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: comanda Pasini

Si comincia con il primo turno di qualifiche, in azione anche gli italiani Pasini, Arbolino, Corsi, Zaccone ed Antonelli. Come sempre ci sono solo quattro posti disponibili per andare avanti, è lotta serrata per assicurarseli. Finisce con una caduta alla Scarperia il turno di Keminth Kubo, mentre vola Mattia Pasini: è suo il miglior tempo, ecco la Q2! Assieme a lui ci sono Tony Arbolino, Fermín Aldeguer e Marcos Ramírez.

Q2: la zampata di Canet

La lista dei 18 è completa, chi si prenderà la prima casella in griglia Moto2? La lotta si infiamma subito, ma col passare dei minuti emerge un pilota in particolare. Pedro Acosta inanella una serie di giri veloci che lo portano in vetta alla classifica dei tempi. Finisce qui? Assolutamente no, c’è sempre l’ultimo assalto per definire la griglia di partenza. Arriva Aron Canet a circa due minuti dalla fine e non ce n’è più per nessuno: il pilota di Sito Pons, ancora acciaccato, è il poleman al Mugello! Il campione Moto3 in carica lo segue, prima fila completata da Sam Lowes davanti a Celestino Vietti ed a Mattia Pasini.

Foto: Valter Magatti