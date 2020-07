Jorge Martín stampa il miglior crono di giornata nei test Moto2 a Jerez, Il pilota KTM Ajo chiude davanti a Thomas Lüthi ed a Marco Bezzecchi.

La Moto2 riparte a Jerez e lo fa nel segno di Jorge Martín. L’alfiere Red Bull KTM Ajo realizza il miglior crono di giornata nel caldo turno pomeridiano, sopravanzando in classifica combinata Thomas Lüthi, Marco Bezzecchi e Luca Marini. Il ritorno in pista dopo la lunga pausa è completato, a breve si ricomincia a fare sul serio. Appuntamento da venerdì mattina con le prime libere del Gran Premio di Spagna.

La prima sessione di test ci mostra un Thomas Lüthi in forma. Il pilota svizzero del team Intact GP infatti stampa il miglior crono mattutino, staccando Luca Marini di appena 80 millesimi e Sam Lowes di poco più di un secondo. Buon ritorno in azione del britannico, che ricordiamo aveva saltato il round in Qatar per un infortunio ad una spalla. In top ten anche Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, quest’ultimo in ripresa dopo una lesione ad una caviglia nell’ultimo periodo.

Nel secondo turno invece si mette in evidenza Jorge Martín. L’alfiere Red Bull KTM Ajo, vicino all’approdo in MotoGP con Pramac Racing, lima di 76 millesimi il miglior crono di Lüthi, chiudendo al comando l’ultima sessione di test a Jerez. Seguono poco lontani Marco Bezzecchi e Luca Marini, nuovamente in top ten anche Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Fine dei lavori in questi test, da venerdì comincia il Gran Premio di Spagna.

La classifica combinata