Moto2: Dominique Aegerter con NTS RW Racing GP a Portimao

Dominique Aegerter disputerà la tappa conclusiva del Mondiale Moto2. Lo ritroveremo in NTS RW Racing GP, con cui ha già disputato tre GP.

NTS RW Racing GP ritrova Dominique Aegerter per il finale di stagione. Il pilota svizzero affiancherà nuovamente Bendsneyder nel team dei Paesi Bassi per la tappa a Portimao, sostituendo ancora una volta il connazionale Raffin. Rileva la sella finora occupata dal giovane pilota polacco Piotr Biesiekirski, che lascia per concentrarsi sull’Europeo Moto2, che disputerà anche l’anno prossimo.

Una stagione piuttosto intensa per Aegerter, al debutto in MotoE con Intact GP ma presente anche in altre categorie. A Brno e nel doppio round austriaco lo rivediamo nel Mondiale Moto2 con RW Racing GP: sono le prime sostituzioni di Jesko Raffin, KO per problemi di salute. È grande protagonista nel campionato elettrico, poi lo vediamo anche nel CEV Moto2, wild card con la squadra tedesca per l’ultimo doppio round dell’anno. Infine, correrà questo weekend in Portogallo.

“Siamo lieti di riavere Dominique con noi” ha detto il team manager Jarno Janssen. “Conosce la moto e la pista, come Bendsneyder. Venerdì poi ci sarà più tempo a disposizione in pista per adattarsi.” Grande soddisfazione da parte di Dominique Aegerter, che ha così un’ultima occasione nel Mondiale Moto2 2020. “Darò il massimo per conquistare il miglior risultato possibile, magari come fatto in Austria [12°, ndr].”

Come detto, lascia Piotr Biesiekirski, che ha disputato parecchie gare quest’anno sempre per Raffin. “Debuttare nel Mondiale è stato un onore” ha dichiarato. “Ringrazio la squadra per questa occasione. Ora devo pensare al CEV Moto2 2021. Spero che questo mi permetta di tornare nel Mondiale nel 2022.” Da Janssen, “Avremmo voluto finire con Piotr, ma rispettiamo la sua decisione. Certamente saprà dimostrare quanto ha imparato. Gli auguriamo il meglio.”