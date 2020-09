Moto2, Barcellona: Luca Marini, nuova pole con record assoluto

Luca Marini, pole con annesso record assoluto in Catalunya: un segnale forte da parte del leader Moto2. Prima fila con Jorge Navarro e Sam Lowes.

Turno di qualifiche che si chiudono con un Luca Marini imprendibile. Il leader Moto2 infatti si assicura la pole position, ma riscrive anche il nuovo record della pista catalana. Un segnale forte da parte dell’italiano, che vuole riscattarsi dalla prestazione di Misano-2, al di sotto delle sue aspettative. In prima fila accanto a lui ci sono Jorge Navarro e Sam Lowes, 6° posto per Marco Bezzecchi ed 11° per Enea Bastianini. Quest’ultimo però guadagna una casella: Remy Gardner infatti è stato sanzionato. Ricordiamo, gara al via alle 13:20 di domenica.

Q1: passano Roberts, Dixon, Navarro e Bulega

Ci sono quattro posti liberi per la Q2: tutti i piloti al via in questa sessione iniziano subito a spingere con questo obiettivo. Emerge in particolare Joe Roberts, che realizza una serie di giri veloci utili a permettergli di portarsi davanti e di conservare la posizione. Il pilota statunitense infatti (ad un decimo dal record assoluto) chiude al comando ed accede al secondo turno assieme a Jake Dixon, Jorge Navarro e Nicolò Bulega, quest’ultimo risalito proprio sul finale a scapito di Canet.

Q2: zampata di Marini, è record

La lista dei 18 piloti nel secondo turno di qualifiche è completa, comincia la battaglia per la pole position in Catalunya. Si infiamma da subito la lotta tra un gran numero di piloti, sembra davvero impossibile capire chi può assicurarsi la prima casella. Finché non emerge Luca Marini: il leader in campionato comincia a farsi vedere a circa metà turno, portandosi al comando con il nuovo record assoluto. Nessuno riesce a contrastarlo, è sua la pole position. Prima fila completata da Jorge Navarro e da Sam Lowes.