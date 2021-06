Il duo KTM Ajo al comando, Raúl Fernández conquista un'altra pole davanti a Remy Gardner, 3° Sam Lowes. Miglior italiano Bezzecchi 8°.

Il duo KTM Ajo detta il passo in qualifica, una volta di più i due piloti si dimostrano gli uomini da temere. Raúl Fernández in particolare autore della pole position ad Assen. Qualche problema in più invece per il leader Moto2 Remy Gardner, 2° ma che a caldo ha confessato di aver avuto alcune difficoltà in termini di tempi. In terza piazza alternanza tra i due ragazzi Marc VDS, ma alla fine le bandiere gialle premiano Sam Lowes, di ritorno in prima fila. Miglior italiano Marco Bezzecchi, chiamato a scattare dall’ottava casella. Gli orari del GP.

Q1: pilota di casa in testa

Si comincia con le prime qualifiche, che vedono in azione anche i nostri Corsi, Bulega e Manzi. Come sempre ci sono solo quattro posti disponibili per passare il turno. Turno vivace all’inizio, finché le posizioni non si stabilizzano, e senza nostri portacolori nelle zone alte. In vetta infatti troviamo Bo Bendsneyder, Aron Canet, Albert Arenas, mentre la quarta piazza è decisamente combattuta nei secondi finali. C’era Ramírez, poi arriva Roberts, infine ci pensa Hector Garzó, che così passa il turno.

Q2: KTM Ajo all’attacco

Completata la lista dei 18 piloti chiamati a disputare la lotta per la pole position. Si riparte da chi si è imposto nelle FP3: Raúl Fernández infatti si porta presto in vetta, più indietro invece il compagno di box e leader iridato. Almeno fino ai minuti finali, quando rieccolo subito dietro al rookie spagnolo, mentre segnaliamo una scivolata per Navarro. Coppia KTM Ajo ancora davanti, ecco il #25 e Remy Gardner ad occupare buona parte della prima fila. Terza piazza che sembra nelle mani di Augusto Fernández, autore di un gran giro sul finale, ma c’erano le bandiere gialle per la caduta di Arenas… Giro tolto quindi, la prima fila viene completata da Sam Lowes.

Foto: Red Bull KTM Ajo