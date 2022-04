Moto2 Argentina, Prove 2: Aldeguer si ripete, Arbolino-Vietti in Q2

Miglior crono nelle prime libere, la replica anche nel secondo turno. Fermín Aldeguer inizia davvero nel migliore dei modi questo fine settimana in Argentina, è lui il migliore verso la Q2. Segue Augusto Fernández, terza piazza combinata per Somkiat Chantra nonostante un incidente, per l’Italia ci sono Tony Arbolino e Celestino Vietti. Seguiranno le qualifiche, intanto ecco com’è andata.

Prove libere 2

Moto2 di nuovo in attività, ecco scatta l’ultima sessione di prove libere, ripartendo da quanto fatto poco prima (il recap delle FP1). Con gli stessi nomi in vetta, ovvero Aldeguer e Fernández da subito, mentre dopo una decina di minuti registriamo un brutto incidente per Chantra alla curva 6. Il pilota sta bene, la sua moto decisamente no… Rischia anche lo spagnolo di Speed Up, senza conseguenze e rimanendo sempre saldamente in vetta alla classifica combinata. Anzi, in generale non si registrano particolari cambiamenti, visto che per lungo tempo sono pochi i piloti che riescono a migliorarsi rispetto alla sessione precedente. Fino all’assalto finale, senza però provocare grandi cambiamenti in vetta per quanto riguarda la classifica combinata. Il turno si chiude con Fermín Aldeguer sempre in vetta, seguono Augusto Fernández e Jake Dixon.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Speed Up Racing