Moto3 Argentina, Prove 2: svetta Izan Guevara, Foggia in Q2

Si concludono così le prove libere per la categoria Moto3. Due sessioni chiuse con Izan Guevara in testa alla classifica combinata, seguito da Jaume Masiá, Dennis Foggia ed Andrea Migno. Gli unici due italiani ad ottenere così l’accesso diretto al secondo turno di qualifiche. Seguiranno certo altri due turni ad alta intensità per decidere la griglia di partenza, vediamo intanto com’è andata.

Prove libere 2

Inizio serratissimo per la Moto3, che è di nuovo in pista per le prove libere più importanti a poco più di un’ora dalla prima sessione (qui il recap). A referto un incidente per Suzuki, scivolato alla curva 2, poco dopo cade anche Mario Suryo Aji ma alla curva 1. È grande battaglia fin da subito, c’è una top 14 da conquistare e questa è l’ultima occasione per riuscirci, pur approfittando anche del turno più lungo per adattarsi al meglio al tracciato. La prima zampata importante in classifica combinata arriva da García, che si porta in testa, ma è soprattutto nei dieci minuti finali che registriamo i maggiori stravolgimenti, oltre alle cadute di Ogden (due) e Bartolini. Il best lap finale è quello realizzato da Izan Guevara, seguito da Masiá e da un duo tricolore. Qualcuno non si migliora rispetto alle FP1, ecco le classifiche finali.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Aspar Team