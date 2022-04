MotoGP, Valentino Rossi: “Ducati in difficoltà, Yamaha non si capisce bene”

Valentino Rossi è sceso in pista a Imola per la prima giornata di prove libere e pre-qualifiche con il team Wrt, impegnato nel Fanatec GT WCE, anche se ora seguirà in diretta il sabato di MotoGP in Argentina. Al mattino il campione di Tavullia ha svolto circa 30 minuti a bordo dell’Audi R8 GT3 lasciando più spazio ai colleghi Nico Muller e Frederic Vervisch. 6° posto nelle libere, 15° al pomeriggio con un distacco di 474 millesimi dal miglior tempo. Domattina si proseguirà con le qualifiche al mattino e la gara di 3 ore a partire dalle ore 15:00.

Valentino Rossi e il primo impatto con il GT WCE

L’obiettivo primario di Valentino Rossi è prendere confidenza con la macchina e la nuova categoria, ma i suoi tempi sono già in linea con quelli dei suoi compagni di box. “Una bella sensazione, quando si inizia una nuova esperienza ci sono tante novità, nuovi propositi, eccitazione. Il campionato è molto bello, tutti vanno forte e siamo vicini, il feeling con la macchina e con il team è buono. Sono piuttosto veloce, ho capito che bisogna attendere la fine della gara, perché è difficile capire prima il livello. Ci sono i piloti più forti del mondo a guidare queste macchine e vanno davvero veloce. Inoltre ci sono tante variabili, la macchina cambia molto dalla mattina al pomeriggio, più benzina, meno benzina, si deve essere bravi per portarla al limite. La macchina va molto forte, quando spingi ti dà tanta adrenalina, ci sono 52 macchine e quindi sarà una bella bagarre“

Il bilancio MotoGP del Dottore

Ma l’attenzione di Valentino Rossi è rivolta anche alla sua amata MotoGP, in queste ore impegnata a Termas de Rio Hondo per il terzo round stagionale. Fa un bilancio dei primi due Gran Premi ricchi di colpi di scena: “Molta confusione, tante sorprese… KTM mi ha sorpreso, sembrava in difficoltà invece sono davanti. La nuova Ducati ha avuto un po’ più di difficoltà rispetto al finale di stagione con Pecco Bagnaia che faceva paura. Non si capisce bene la Yamaha. E’ tutto molto aperto, per capire meglio bisognerà attendere di ritornare in Europa. Ma ci sono quattro gare prima e bisogna fare dei punti se vuoi vincere il campionato“.

Da poco più di un mese il campione di Tavullia è diventato papà… “Una bella esperienza, la Giulietta ha un buon carattere e questo è fondamentale. La mamma è carica, sta facendo un buon lavoro e io sono una buona spalla. Ancora non mi hanno messo in minoranza, ma succederà presto“.