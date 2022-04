È la sua prima volta a Termas de Río Hondo. Eppure Fermín Aldeguer ha comandato FP1 e FP2, prendendosi poi anche la sua pole position in Moto2 alla fine di una Q2 da grande protagonista. Un sabato stellare per il 16enne spagnolo del team Speed Up, il più giovane di sempre capace di mettere tutti in riga in middle class, a partire da Augusto Fernández secondo. In prima fila c’è anche il migliore degli italiani, Tony Arbolino, mentre Celestino Vietti scatterà dalla seconda fila. Ecco com’è andata in qualifica.

Q1: gli italiani restano fuori

Scatta la prima sessione cronometrata, in pista anche Dalla Porta, Corsi, Fenati, Antonelli e Zaccone. Velocissimo fin da subito il rookie Zonta Van den Goorbergh, unico pilota RW Racing GP ma decisamente in palla. In seguito però arrivano anche Manuel González, Cameron Beaubier e tanti altri, tutti in lotta per la top 4. Alla fine la classifica premia i tre citati, con Marcel Schrötter 4° all’ultimo e capace così di spingere fuori Dalla Porta. Non manca anche un “applauso” da parte di Ramírez per Salac.

Q2: nel segno di Aldeguer

Via alla lotta per la pole position, con anche Vietti ed Arbolino tra i 18 protagonisti dell’ultima sessione Moto2 di questo intenso sabato argentino. Ma presto la sessione vede protagonista un nome in particolare: Fermín Aldeguer è scatenato ed inanella una serie di giri veloci che gli permettono di volare al comando. Ci provando gli inseguitori, ma il pilota Speed Up è letteralmente inarrestabile oggi: ecco la sua prima pole position! In prima fila con lui alla fine ci saranno Augusto Fernández e Tony Arbolino.