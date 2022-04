Prima casella in griglia Moto3 con il nuovo record assoluto su questo tracciato. Sergio García cancella il tempo di 1:48.461 stampato nel 2015 da Miguel Oliveira e si prende la pole position in Argentina. Super qualifica per il team Aspar, che oltre al pilota #11 piazza anche Izan Guevara in terza posizione. Ayumu Sasaki è in mezzo, un ottimo risultato visto che domani deve scontare una sanzione per il botto con Migno in Indonesia. Ottimo Riccardo Rossi 4° e miglior italiano, Dennis Foggia è un po’ più indietro del previsto… Ecco il risultato delle qualifiche.

Q1: avanti Nepa e Rossi

Sessione con tanti nomi interessanti in azione, compresi quelli di Bertelle, Bartolini, Rossi, Nepa e Surra. Ma sono Furusato, Ogden, Aji e Kelso a condurre da subito le danze, contendendosi i quattro posti utili per passare il turno. Questo almeno fino agli ultimi minuti, con una battaglia ben più accesa per quelle posizioni ed un incidente per Whatley alla curva 2. Alla fine brillano Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa, Riccardo Rossi (un unico tentativo quasi allo scadere) e Joel Kelso, con Furusato velocissimo anche nel suo ultimo tentativo utile. Nell’ultimo settore però perde tantissimo e rimane escluso, assieme al compagno di box.

Q2: il guizzo di Sergio García

Ecco completata la lista dei 18, scatta così la battaglia per la pole position al Termas de Río Hondo. Una lotta serrata da subito, con il rookie Kelso che emerge in poco tempo, piazzandosi provvisoriamente in vetta sul duo Leopard. Ma non solo lui, perché c’è anche l’esordiente Moreira in bella evidenza appena dietro a Suzuki e Foggia, parte di una top 17 racchiusa in un secondo. Attimi finali, nessuno prende immediatamente la bandiera a scacchi e si continua: è Sergio García a prendersi la prima casella, con annesso nuovo record assoluto della pista! Prima fila completata da Ayumu Sasaki e da Izan Guevara, bravissimo Riccardo Rossi 4° davanti ad un gran Joel Kelso, solo 11° invece Dennis Foggia.

Foto: Aspar Team