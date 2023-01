Moto2: Alonso Lopez, l’asso nella manica

L’asso nella manica di Luca Boscoscuro. Ma anche quell’asso che Alonso Lopez s’è infilato nella tuta come ‘portafortuna’, per poi esibirlo nel momento del secondo trionfo Moto2 a Phillip Island. È lui, il Mago, la vera rivelazione della stagione 2022, nonostante abbia disputato poco più di metà stagione. È infatti arrivato solamente in Francia, 7° GP dell’anno, eppure ha rischiato di soffiare a Pedro Acosta il premio di miglior esordiente! Un improvviso exploit per il pilota Speed Up, passato addirittura da disoccupato a stella della Moto2 in un attimo. Cosa attendersi da Lopez nel 2023? Quel che è certo è che il resto della griglia di categoria lo terrà ben più d’occhio.

Dal divano ai trionfi mondiali

Una definizione che utilizziamo in senso metaforico. Alonso Lopez non s’è mai fermato a livello di allenamenti, ma non stava disputando nessun campionato. Fino alla chiamata di Luca Boscoscuro ed al debutto in Moto2 al posto di Romano Fenati. Esordio solo stagionale, la Moto2 mondiale infatti l’aveva già assaggiata nel 2021. Prima da sostituto dell’infortunato Yari Montella per 3 GP, a cui aggiungerne un 4° con i colori Pons per Hector Garzo lesionato. È una partenza col botto e non in senso positivo, visto che chiude con un incidente il GP a Le Mans. Ma è solo una ‘svista’ iniziale, dal round successivo al Mugello inizia a conquistare piazzamenti decisamente interessanti. La prima grande sorpresa arriva a Silverstone, ecco il primo podio di categoria! Come se non bastasse, a Misano fa ancora meglio, visto che coglie la sua prima vittoria! E avanti con altri trofei da portare a casa: è terzo a Motegi, vince anche a Phillip Island (con il primo giro veloce in Moto2), è secondo in Malesia. A Valencia infine si prende anche il primo orologio del poleman, anche se in gara non è fortunato. Un incidente dopo un accesissimo duello con Acosta per il rookie dell’anno: una battaglia, è bene ribadirlo, rimasta solo in pista.

Lopez potrebbe già giocarsela?

Forse è prematuro da dire, ma dopo le sorprese della scorsa stagione è lecito aspettarsi di tutto. A livello di costanza non c’è davvero niente da dire di Alonso Lopez: un 8° posto come peggior risultato in 10 GP su 13 già notevole. In quattro di questi round poi è già salito sul podio, anzi due di questi sono pure vittorie! Ricordiamo anche che il 21enne di Madrid è approdato nel Mondiale dopo un inizio d’anno in cui la sua carriera sembrava ormai in stand-by. La motivazione fa tantissimo: Lopez voleva dimostrare di meritarsi quel posto e c’è riuscito, visto che è in lista per il 2023. E non c’è nessuna ragione di credere che quella spinta motivazionale diminuisca nella prossima stagione. L’unica ‘difficoltà’ può essere rappresentata dal fatto che non conosce certi circuiti con la Boscoscuro-Triumph della Moto2, ovvero i 6 in cui non ha corso nel 2022. Finora però non s’è rivelato un problema con altre piste… Insomma, sembra che Alonso Lopez abbia già le carte in regola per essere un grande protagonista del prossimo campionato.

Foto: motogp.com