Moto2: Albert Arenas sotto i ferri, sistemata la spalla

La pausa invernale appena iniziata consente anche ai piloti mondiali di riposarsi dopo ben 20 GP molto impegnativi. Qualcuno però ne approfitta per sistemare qualche problema fisico, come Albert Arenas. L’ex KTM Ajo, l’anno prossimo in Gresini Racing, ha subito colto l’occasione per operarsi alla spalla sinistra, non ancora a posto dallo scorso GP a Misano. Arenas non ha perso tempo: dopo il dovuto riposo per il recupero della spalla, potrà concentrarsi sul 2024 con un guaio in meno.

Arenas, finale di stagione difficile

“Mi sono dovuto operare per rimettermi a posto. È andato tutto benissimo: ringrazio la dottoressa Marlet, il dottor Mir e tutto lo staff del QuironSalud.” Così Albert Arenas ha confermato l’intervento appena avvenuto. Il problema, come accennato, è da ricercarsi nella seconda sessione di prove libere a Misano, proprio dopo il suo primo podio di categoria. Un forte incidente alla curva 9 gli ha provocato la lussazione della spalla sinistra, il pilota #75 quindi ha concluso prematuramente il suo GP.

Non era ancora a posto quando è ripartito due settimane dopo in India, ma Arenas non voleva perdersi gli otto round successivi e ha stretto i denti, arrivando per sei volte a punti e tre volte in top 10. L’anno prossimo ripartirà con la struttura di Nadia Padovani, con cui ha già svolto i primi test Pirelli a fine stagione, chiudendo 5° dietro al nuovo compagno di squadra Manuel Gonzalez. Ora però è il momento di recuperare, per poi pensare alla nuova sfida che lo attende nel Mondiale Moto2 2024.

Foto: Social-Albert Arenas