Misano: al via le promozioni MotoGP e WSBK 2023. Biglietti da 30 euro

Misano lancia una serie di interessanti promozioni in vista del prossimo anno. L’obbiettivo è rivedere il MWC pieno di gente, sia per la Superbike il programma dal 2 al 4 giugno 2023 che per la MotoGP in calendario dall’ 8 al 10 settembre. La prevendita dei biglietti è attiva sia sulla piattaforma TicketOne che sul sito misanocircuit.com. I prezzi sono i più bassi degli ultimi anni per incentivare gli appassionati all’acquisto nonostante la crisi economica globale.

Promozione MotoGP entro il 15 febbraio 2023

PRATO 2: Quercia Zone

Sabato, giornata di prove ufficiali e Gara Sprint: biglietto a 30 euro. Domenica gare di Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE: 55 euro L’abbonamento per le due giornate, sabato e domenica costa 75 euro. L’abbonamento dal venerdì invece 90 euro

Offerta WSBK

Per l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK è previsto un 25% di sconto in tutti i settori fino al 28 febbraio 2023, ulteriore sconto del 10% per le donne, ingresso ridotto ad 1 euro per i bambini fino a 12 anni, sia per il prato che in tribuna.

La Promo Friend per il WorldSBK garantisce l’ingresso anche al sabato col biglietto di tribuna A o B con l’aggiunta di 15 euro al prezzo della domenica.

A Misano un biglietto 2 Mondiali

Con 90 euro si assisteranno alle gare della domenica di MotoGP al Prato 1 ‘Kart Zone’ e WorldSBK in tribuna B.

L’ingresso dei bambini under 12 sarà a 1 euro sul prato e 5 euro in tribuna.

