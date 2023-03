Mattia Pasini “Non mi arrendo, gareggio anche quest’anno!”

Mattia Pasini è inarrestabile. Nel corso della sua carriera è sempre stato un esempio di passione e determinazione. Quest’anno compirà 38 anni ma non rinuncia alle gare ai massimi livelli. Si allena ancor oggi in palestra, come un pilota professionista nonostante i suoi tanti impegni come commentatore televisivo ed imprenditore.

“Farò delle wild-card nel Mondiale Moto2 anche quest’anno con la mia moto – racconta Mattia Pasini a Corsedimoto – forse mi appoggerò ad una squadra, poi vedo quale. Entro fine mese spero di programmare i test ed iniziare a girare. Sono in forma, mi sto allenando regolarmente come ogni pilota”.

Quali Gran Premi farai?

“Penso che correrò a Mugello e Misano come lo scorso anno poi se ci sarà la possibilità mi piacerebbe fare qualcosa anche all’estero. Io mi faccio trovare pronto: se c’è la possibilità di fare delle sostituzioni, che valgono la pena, sono qui. M’interessa gareggiare se si può fare bene, l’anno scorso credo di aver dimostrato di essere ancora competitivo. Se devo correre tanto per farlo però rinuncio, per le partecipazioni fine a se stesse, senza significato ormai sono vecchio”.

Ti ha cercato qualche team di Superbike durante l’inverno?

“Qualche contatto l’ho avuto ma nulla di particolare. Vorrei tanto gareggiare nel Mondiale Superbike, mi piacerebbe correre con una Ducati e cercare di essere protagonista. Anche in questo caso, non m’interesserebbe tanto per fare presenza ma vorrei dire la mia, dimostrare di essere competitivo anche lì”.

In attesa di scendere in pista, farai anche quest’anno il commentatore a Sky.

“Faccio il commentatore televisivo da troppo, io voglio fare il pilota ed aspetto l’occasione giusta. Intanto corro con la Moto2 fatta da me, l’anno scorso mi sono fatto vedere e vediamo cosa viene fuori. Io non mollo, sono ancora in forma, motivato e continuo a crederci”.

Oltre a fare il commentatore ed il pilota sei anche un imprenditore di successo con Res-Tech, azienda di simulatori di guida. Come ti vanno le cose in quel settore?

“Con Res-Tech va tutto bene, è un progetto che mi impegna tanto ma in cui credo veramente. Sono molto fiero dei risultati che sto conquistando anche in questo ambito”.