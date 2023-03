Moto3: Ana Carrasco, il casco 2023 con dedica a Luis Salom

L’inizio della nuova stagione è sempre più vicino. La Moto3 ha appena completato tre giorni di test privati a Jerez e guarda a Portimao, dove si correrà nel fine settimana per l’unica sessione di test ufficiali. Ana Carrasco si avvicina alla seconda stagione nel Motomondiale dal ritorno, come se la caverà? In attesa di saperne di più a Portimao, la pilota murciana ha presentato il casco per la stagione 2023. Immancabile il riferimento all’amico Luis Salom, scomparso nel 2016.

La dedica

Il prossimo 3 giugno saranno esattamente sette anni dall’incidente fatale del giovane talento maiorchino, scomparso nel corso delle prove libere del GP di Catalunya 2016. Da allora Ana Carrasco ha sempre trovato un modo per ricordare l’amico. Un esempio è la dedica in occasione dell’iride Supersport 300 conquistato nel 2018. Citiamo anche l’appuntamento mondiale dello scorso giugno al Circuit de Barcelona-Catalunya, proprio il luogo del grave incidente occorso all’allora 24enne pilota Moto2. Carrasco ha corso con un casco che, sul retro, riportava la scritta LS39, ovvero iniziali e numero del ‘Mexicano’. Stavolta, oltre al numero, compare chiaramente anche il soprannome di Luis Salom, in evidenza sul casco che la pilota userà per tutta la stagione 2023.

Carrasco per il riscatto

Difficile trarre conclusioni dopo le giornate di test privati sulla pista andalusa. Il maltempo infatti ha in parte rovinato i programmi delle squadre Moto3 presenti. Di conseguenza parliamo più di ‘togliere la ruggine’: Carrasco ad esempio ha completato solamente nove giri prima della pioggia nel 1° giorno a Jerez. Nel day-2, oltre a festeggiare il suo 26° compleanno, ha messo a referto 75 tornate con un miglior tempo di 1:48.540, penultima ed a circa due secondi e mezzo dal capoclassifica. Ma come accennato, per tutti è stata un’occasione per riprendere contatto con le rispettive moto, di conseguenza i valori in pista sono ancora tutti da definire. Avremo qualche risposta in più dal 17 al 19 marzo, quando Moto3 e Moto2 saranno di scena a Portimao per i test ufficiali.

Foto: BOE Motorsports