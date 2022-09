La MotoGP presente a Monza: Giacomo Agostini sul traguardo

Ci sarà anche il sapore della MotoGP nel Gran Premio di Monza di F1, con il 15 volte campione Giacomo Agostini che sventolerà la bandiera a scacchi sul traguardo. Prima delle qualifiche ha fatto un salto nel motorhome della Ferrari dove ha colloquiato con Stefano Domenicali, capo della Formula One Group. “È stato molto gentile come al solito. Quando mi ha invitato, ha detto: “Voglio che la bandiera quest’anno sia data da uno dei più titolati”. Non potevano scegliere di meglio, preferendo puntare sulla storica icona piuttosto che sul carismatico Valentino Rossi ritiratosi lo scorso novembre.

Giacomo Agostini ricorda un po’ il suo curriculum con grande orgoglio. “18 tricolori, 15 mondiali, 313 gare vinte e 10 Tourist Trophy, per chi sa cosa sia la corsa sull’Isola di Man. È difficile trovare un altro che abbia vinto quanto me qui in mezzo“, ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Tempio della Velocità gli ricorda il primo test in sella alla Agusta MV 500, la sua prima vittoria mondiale nel 1966, davanti al pubblico di casa. “I tifosi erano così euforici che mi davano le manate sul casco per congratularsi, ma a furia di sberle alla fine ero stordito“.

Qui ha svolto molte riprese dei tre film in cui è stato protagonista, ha corso con le monoposto e quest’anno sarà il padrino del GP d’Italia. “Da italiano, mi piacerebbe che vincesse una Ferrari… È un marchio entrato nel cuore di tutti. Anche all’estero vogliono che vinca la rossa. La Ferrari è più importante del nome del pilota che la guida. Nel mio caso si parlava di Agostini con la MV Agusta, mentre qui è la Ferrari con Leclerc o con Sainz“. Nel paddock di Monza non sarà l’unico rappresentante del Motomondiale, in pit lane ci sono anche Paolo Ciabatti e diverse personalità Ducati.

