Fabio Di Giannantonio a Box 18: “Speciale la prima pole a Misano”

Fabio Di Giannantonio in diretta su Box18. Il percorso fino al Mondiale, gli allenamenti, il periodo in Emilia Romagna... L'intervista integrale.

Fabio Di Giannantonio si appresta a vivere la sua seconda stagione Moto2 dopo aver chiuso la prima come miglior rookie. Quando si comincerà, vista l’emergenza sanitaria che ha posto un freno a tutte le attività. Ma c’è ora una lenta ripartenza, anche per ‘Diggia’, che come i colleghi ha ricominciato ad allenarsi in moto. Ma c’è molto altro: ecco un estratto di cosa ha raccontato a Fabio Nonnato su Box18.

“Fin da piccolo volevo diventare un pilota” ha detto Fabio Di Giannantonio, che ha vissuto un percorso ‘inconsueto’: dal CIV al Mondiale, senza passare per il CEV. “È stato un grande salto in tutti i sensi” ha ammesso il pilota Moto2. “Ma mi ci sono dedicato, ho dato tutto per questo obiettivo.” Trasferendosi per un periodo anche in Emilia Romagna (in seguito è tornato a Roma). “È una regione in cui tutto ruota attorno alle moto. Per un pilota è l’ideale!”

Non mancano argomenti più ‘mondiali’: le stagioni in Moto3. I primi podi nel biennio 2016-2017, prima di essere protagonista nel 2018. “Una grande stagione” ha ricordato Di Giannantonio, alla fine vice-iridato. “Mi sono giocato a lungo il Mondiale con Martín e Bezzecchi, ci siamo davvero divertiti!” L’anno scorso l’approdo in Moto2: chiude la stagione con due podi ed una pole. “Speciale conquistare la prima pole in casa, a Misano ancora di più.”

La stagione più bella finora? “Le porto tutte nel cuore, ognuna con le sue particolarità.” In attesa di ricominciare, come ci si allena? “Sono quasi tre mesi che non giro sull’asfalto, quasi come se stessimo vivendo un’altra pausa invernale. Passo tanto tempo in palestra per tenermi in forma, ma faccio anche tanto motocross e motard. Ci si adatta, ma speriamo di ricominciare presto!”

Ma ricorda anche il titolo mancato nel CIV Moto3, il Rookie of The Year 2019, il periodo in Emilia Romagna, come è approdato nel Mondiale… Questo ed altro nell’intervista integrale con l’alfiere Speed Up in Moto2. Se volete risentire tutto quello che ‘Diggia’ ha raccontato, ecco il link -> Fabio Di Giannantonio live su Box18