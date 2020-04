Coronavirus, la raccolta fondi di Dennis Foggia per le famiglie in difficoltà

Bel gesto da parte di Dennis Foggia. Il pilota Moto3 ha avviato una raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà in questa emergenza.

L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio tutti i paesi, compreso il nostro. Tanti piloti si stanno muovendo per aiutare il personale medico, ma c’è anche chi pensa alle famiglie in difficoltà. Il pilota Moto3 Dennis Foggia si occupa di questa seconda categoria. L’alfiere Leopard Racing ha avviato una raccolta fondi per aiutare a fornire generi di prima necessità a tutte queste persone.

“I proventi saranno interamente donati alla Caritas della diocesi di Palestrina” ha precisato Dennis Foggia. “Sarà possibile effettuare un’offerta libera.” Chi partecipa potrà iscriversi gratuitamente al Fan Club, ma potrà anche partecipare ad una estrazione di materiali da gara e due pass per l’area hospitality del suo team per le tappe italiane del Campionato del Mondo Moto3.