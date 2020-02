Buon compleanno Valentino Rossi: 41 anni e non sentirli

Valentino Rossi compie 41 anni ma continua a giocarsela con i migliori della MotoGP. Da qui a pochi mesi dovrà decidere se proseguire o appendere il casco.

Valentino Rossi compie 41 anni e sui social è iniziato il tamtam per gli auguri al Dottore. 41 anni e non sentirli, ancora in sella ad una MotoGP a contendersi le prime posizioni. E nonostante la vittoria manchi dal 2017 sono ancora in tanti a credere che tornerà presto alla vittoria. E’ solo una questione di moto, di feeling con il posteriore che ha causato non pochi problemi nella scorsa stagione. Soprattutto dopo i primi giri, quando l’usura aumentava e il grip scendeva costringendolo a lottare troppe volte nel gruppo di mezzo.

Qualche settimana fa la notizia che questa sarà l’ultima stagione in classe regina con il team Yamaha factory, dopo 15 stagioni insieme e 4 titoli mondiali. Quello stesso team che stamane è stato tra i primi a pubblicare un post di auguri a Valentino Rossi (vedi video), insieme al canale ufficiale Motogp. In prima fila anche Jorge Lorenzo in una stories su Instagram mentre si gode la bella vita a Dubai. Festa di compleanno con tanto di dee-jay, torta e candeline, con il Dottore che inverte le cifre sognando di poter tornare all’età di 14 anni.

Purtroppo il tempo passa anche per le leggende come lui e da qui all’inizio dell’estate dovrà decidere se proseguire ancora per una stagione. A sua disposizione la Yamaha del team Petronas con specifiche ufficiali. Oppure dire addio al suo mondo dopo oltre venti anni di carriera, di trionfi, ma anche sconfitte. Si rincorrono voci infondate di una possibile chiusura in dolce stile con Aprilia, il team che gli ha dato i “natali” nel Motomondiale. Un’ipotesi suggestiva ma poco plausibile, non confermata dallo staff VR46. Nei progetti di Valentino Rossi ci sono le gare endurance sulle quattro ruote. Ma la speranza di milioni di tifosi è che la sua permanenza in MotoGP venga prolungata il più possibile…