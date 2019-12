La sei volte campionessa del Mondo è tornata in moto a Cremona. Dopo la maternità Kiara sta preparando l'assalto al settimo iride WMX

Kiara Fontanesi è tornata in sella alla sua Yamaha 250 sulla pista di Cremona, dopo ben 9 mesi e 14 giorni dall’ultimo giro in pista. Nel frattempo è diventata mamma della piccola Skyler. La sei volte campionessa del mondo lo aveva promesso che sarebbe rientrata: così ha fatto. In una soleggiata e fredda giornata di dicembre, Kiara, accompagnata da tutto il team Fonta MX, ha percorso parecchi giri con un ritmo in crescendo. A fine giornata, Kiara Fontanesi si è detta soddisfatta del primo approccio con la Yamaha.

SEI VOLTE MONDIALE, ORA DI RIPARTE

“Dopo la conquista del mondiale a Imola nel 2018, ero stata ferma circa tre mesi per poi tornare a girare per un po’ di ore, prima di fermarmi” ha raccontato Kiara a fine allenamento. “Al rientro a Cremona mi sono subito sentita bene, meglio dell’ultima volta che avevo provato. Mi sono divertita ed è stato bello riprendere a fare quello che ho sempre fatto. Sarà più bello quando riprenderò ad aumentare il ritmo e avrò un migliore allenamento. Devo però dire di essere piuttosto in forma nonostante la gravidanza e il tempo in cui sono rimasta ferma anche per i precedenti problemi che avevo avuto”.

1 MARZO 2020, IL RITORNO MONDIALE

Il WMX, il campionato del mondo femminile di Motocross, scatterà il 1 marzo dalla pista inglese di Matterley Basin, dove Kiara vinse il primo iride nel 2012. La serie avrà sette round di cui due in Italia, a Maggiora il 17 maggio e a Imola il 20 settembre. Tre mesi durante i quali la portacolori del Fonta MX dovrà allenarsi in maniera consistente. “Non manca molto all’inizio del mondiale, ma sono tranquilla. Ora imposteremo la tabella degli allenamenti in base al mio stato di forma. Faremo con calma, con le giuste sessioni di allenamento, senza disperdere energie. Per me sarà già un successo rientrare nella prima gara del mondiale, che se fosse stata un mese più in là non sarebbe stato male. Abbiamo del tempo davanti e dunque guardiamo al futuro”.