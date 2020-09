MXGP, Tony Cairoli 1° nel Mondiale: “Fantastico avere la tabella rossa”

Tony Cairoli conquista la vetta del Mondiale MXGP grazie al doppio podio di Faenza. Adesso parte la grande sfida iridata con Tim Gajser.

Tony Cairoli è primo al termine della doppia manche MXGP a Faenza e si prende la testa del Mondiale. 91esima vittoria in carriera e tra due settimane, a Mantova, schiererà la sua KTM 450SX-F con la tabella rossa di leader del campionato del mondo di Motocross.

Ancora una volta il week-end del nove volte iridato inizia con un turno di prove cronometrate tutto in salita che chiude al 18° posto. In gara-1 si rende protagonista di una partenza magistrale che lo porta al comando dopo la prima curva. Nel primo giro due diversi contatti lo fanno retrocedere al 3° posto, ma riesce a guadagnare una posizione e a concludere 2°. In gara-2 Tony Cairoli parte benissimo e alla fine del primo giro è 5°, ma risale fino al 2° con cui termina il round.

Per il campione di Patti il doppio podio vale la vittoria di questo Gran Premio e la testa del Mondiale di Motocross a quota 285 punti. Alle sue spalle il campione in carica Tim Gajser a 278. “Sono davvero felice di aver vinto di nuovo, soprattutto perché in mattinata ho faticato molto con il ginocchio. Il diciottesimo posto nelle prove cronometrate non è stato un bene per la mia fiducia ma sapevo di poter avere un buon ritmo in gara e avevo la forma fisica per spingere. È fantastico aver vinto e avere la tabella rossa – sottolinea Tony Cairoli -. Sono davvero motivato a lottare per il campionato ora e non vedo l’ora che arrivino le prossime gare. Ovviamente ci manca Jeffrey e gli auguriamo una pronta guarigione“.