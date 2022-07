MXGP: addio al GP in Oman, ecco il calendario 2022 aggiornato

Ci sono novità per quanto riguarda il calendario MXGP. Cancellata la tappa in Oman, che avrebbe dovuto essere la chiusura di stagione del Mondiale Motocross 2022 a fine settembre. Almeno per quest’anno, anche se si lavora già per reinserirla possibilmente l’anno prossimo. Tolto però un round del campionato e quindi un’occasione per i rivali di Tim Gajser per ricucire l’ampio margine accumulato dal pilota HRC… L’ultimo round ora sarà nel weekend del 3-4 settembre in Turchia, sul noto tracciato di Afyonkarahisar.

Ricordiamo, finora sono stati disputati 13 round. Tra pochi giorni si corre nelle Fiandre, con Gajser stabilmente a +125 e lanciatissimo quindi verso quello che sarebbe il suo quarto titolo MXGP. Il quinto in carriera considerando anche quello ottenuto in MX2 del 2015. Gli avversari chiaramente ci proveranno, a cominciare da Jeremy Seewer, in trionfo nel GP dello scorso weekend a Loket, da Jorge Prado e dagli altri due alfieri Yamaha. Cinque appuntamenti per provare a mettere in dubbio un risultato finale ormai quasi scontato.

Il calendario MXGP aggiornato

Foto: mxgp.com