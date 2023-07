Andrea Adamo, testa e carattere da leader: Tony Cairoli ci crede

Continua la stagione stellare di Andrea Adamo. Anche alla fine del doppio round in Indonesia il giovane pilota siciliano porta costantemente in alto il tricolore e continua a far sorridere KTM. Dopo Sumbawa-Lombok si tiene ancora ben stretta la tabella rossa in MX2, oltre a limitare al massimo il recupero dello scatenato Jago Geerts. Anche lo scorso weekend a Lombok, in condizioni meteo tutt’altro che perfette, è stato grande protagonista: solido 2° in Gara 1, qualche errore e la successiva rimonta fino al 3° posto in Gara 2. Con Benistant e De Wolf che non hanno brillato, ecco servito l’allungo nella generale, mentre Geerts, pur recuperando qualcosina, rimane a distanza (-47 punti). È presto per cantare vittoria, ma si sogna sempre più in grande!

Adamo fa mea culpa: “Errore stupido”

“Ho seguito Jago [Geerts] fino a 7 minuti dalla fine” ha raccontato Adamo, scattato subito benissimo. L’obiettivo era insidiare l’alfiere Yamaha, ma “Ad un certo punto ho pensato solo a tenere un po’ le energie ed a non commettere errori.” Chiude così 2°, col pensiero già alla seconda manche di giornata. “La pista era più bagnata e scivolosa” ha ammesso Adamo, che si bacchetta poi per l’incidente in cui è incappato dopo un’altra bella partenza. “È stato uno stupido errore, mi sono dovuto poi impegnare al massimo per tornare velocemente in alto.” A referto in seguito anche un piccolo fuoripista che non l’ha aiutato, ma da quel momento il pilota #80 non s’è più distratto e ha continuato la sua risalita senza altri intoppi. “Ho cercato anche di passare Simon [Laegenfelder] per il 2° posto, ma alla fine ero un po’ stanco.” Il 3° posto però è più che sufficiente per garantirgli la P2 overall a Lombok, limitando il recupero del dominatore Geerts. “Dobbiamo stare attenti a non buttare via punti” sottolinea Andrea Adamo. “Ci sono ancora tante gare da fare. Dobbiamo essere pronti a combattere.”

Cairoli: “Ha dimostrato che è lì”

Forse il pilota si rimprovera qualcosa, ma in casa KTM c’è grande soddisfazione. Con Jeffrey Herlings di nuovo alle prese con un infortunio e quindi lontanissimo dalla lotta mondiale, ci pensa Andrea Adamo a portare il sorriso. Sette podi, tra i quali spicca la vittoria nel GP Trentino, più tre quarti posti ed il 6° posto in Sardegna come peggior risultato in 11 GP. Come detto, una stagione pazzesca per il giovane asso tricolore, autore di un grande salto di qualità alla prima stagione con KTM Factory. A Lombok non è stato da meno, come sottolinea il team manager Tony Cairoli. “Ha commesso un paio di errori in Gara 2, ma mi è piaciuto molto il suo carattere” rimarca il campionissimo MX. “Ha continuato a spingere, dimostrando che è lì come principale contendente per il campionato.” Il giro di boa del 2023 è già passato, in archivio l’11° GP su 19 in totale, e Adamo ormai ha messo la sua candidatura sul tavolo. Tante gare ancora da disputare, con Geerts che si ricandida come il “grande pericolo” fino a fine stagione, ma il giovane italiano è pronto alla sfida.

Foto: KTM Images