Tony Cairoli 2° nel GP d'Europa di Motocross 2020. Il pilota KTM dista 11 punti dal leader Tim Gajser, ma deve fare i contri con un problema al ginocchio.

Il terzo round mantovano del Mondiale di Motocross 2020 vede Tony Cairoli 5° in gara-1 e 1° nella seconda manche. Tim Gajser si rivela avversario ostico e, al termine del GP d’Europa, allunga di ulteriori sei punti e comanda la classifica a +11 sul pluricampione siciliano. Per il rider di Patti qualche problema di troppo con il ginocchio sinistro, che ha necessitato di cure mediche lo scorso venerdì per estrarre del liquido

Secondo posto in classifica generale, secondo nel week-end. Su una pista non certo favorevole alle sue caratteristiche, il pilota KTM Red Bull Factory Racing riesce a limitare i danni e a conquistare un trionfo quasi insperato. Nelle prove libere incassa il 10° crono, ottiene il 13° cancello di partenza. Nel primo round transita quinto al primo giro e perde due posizioni nella prima metà di gara. Nel finale guadagna qualche piazza e conclude 5°

Scattato terzo in gara-2, Tony Cairoli approfitta di due errori commessi dai rivali che lo precedono per prendere la testa della gara, mantenendola fino al traguardo. Tra una settimana tornerà in pista in Spagna per provare a riprendersi la testa della classifica MXGP. “Sono molto contento di aver ottenuto una vittoria di manche ma questo fine settimana non non mi sentivo molto bene… Comunque devo andare avanti un altro mese, cercare di resistere e vedere se posso spingere fino alla fine; questo ovviamente è il nostro obiettivo“.

Nella prima manche ha registrato qualche problema di troppo ed ha dovuto apportare modifiche alla sua KTM. “Il quinto posto andava bene ma non è quello che vogliamo per il campionato, anche perché Tim era davanti. Nella seconda manche ho dato tutto – conclude Tony Cairoli – ed è stata una bella gara“.