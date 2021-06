MXGP Regno Unito:Tony Cairoli all’attacco, gli orari in TV e streaming

Motocross iridato oggi a Matterly Basin, nel Regno Unito. Tony Cairoli è in forma e pronto a regalarci due grandi gare MXGP. Gli orari e i collegamenti TV

C’è anche il motocross mondiale nella fantastica domenica dei motori. A Matterley Basin, in Inghilterra, si corre il secondo round della MXGP. Due settimane fa ad Orlyonok, in Russia, il campione in carica Tim Gajser, sloveno della Honda, ha fatto il pieno di punti, affermandosi in entrambe le manche. Il nostro Tony Cairoli era partito benissimo, secondo in gara 1, ma nella seconda sfida si è dovuto ritirare per una banale scivolata che ha comportato la rottura della frizione. Un inconveniente da poco, ma costato carissimo. Il fuoriclasse siciliano però è in forma, pronto a regalarci soddisfazioni su un tracciato come quello inglese che dovrebbe andare incontro al suo stile di guida.

Le highlights su Corsedimoto

L’intero programma motocross sarà disponibile sulla piattaforma streaming ufficiale, cioè MXGP-TV.com La visione è su abbonamento, per il singolo GP o per l’intera stagione. Dirette fin dalle prove libere del mattino, con tutte le manche in programma, MXGP e MX2, il mondiale riservato agli under 23 anni. Corsedimoto offrirà ai propri lettori le highlights del GP Regno Unito, gratis. In TV invece il secondo round del Mondiale sarà visibile su RaiSport, in diretta, negli orari che vedete elencati qui sotto.

Il programma di Matterley Basin (orario italiano)

Domenica 27 giugno 2016

10:30 MX2 Prove libere e ufficiali

11:30 MXGP Prove libere e ufficiali

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1 (diretta RaiSport)

16:00 MX2 Gara 2 (diretta RaiSport)

17:00 MXGP Gara 2

Foto: Instagram