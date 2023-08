MXGP, Romain Febvre inarrestabile “Un tutt’uno con la moto”

Altro round in archivio, una nuova vittoria per Romain Febvre. Ritrovato lo stato di forma ideale dopo tanto lavoro, l’esperto alfiere Kawasaki ha iniziato a macinare trionfi continui, nel GP Finlandia ha anche battuto il suo record personale del 2015. Peccato che il leader MXGP Prado, grazie alla sua costanza, rimanga a +98, altrimenti sarebbe stato un testa a testa decisamente interessante… Il quinto successo consecutivo è ancora più speciale per la sua squadra, visto che la Finlandia è terra natia del team owner Kimi Raikkonen e Vantaa è il circuito dell’unica vittoria di GP (2009) del team manager Antti Pyrhonen.

Pokerissimo Febvre

“Mi sento tutt’uno con la moto ora, la mia fiducia cresce ogni settimana” ha sottolineato Romain Febvre dopo il 5° successo consecutivo di GP. Lo si vede anche in pista in ogni sessione: il pilota KRT ha trovato il feeling perfetto col suo mezzo, può davvero permettersi tutto. Anche se a Vantaa a tratti è andato un po’ più cauto per le condizioni del circuito, ma una vittoria ed un 2° posto sono stati più che sufficienti. “Cinque successi consecutivi, questo a casa del team!” Come detto, c’è solo una ‘pecca’: Febvre è in forma mondiale, ma il titolo ormai è sempre più saldamente nelle mani di Jorge Prado. Non vince da un pezzo, ma i piazzamenti sono sufficienti per tenere il margine accumulato nella prima parte di stagione.

Veloce dall’inizio alla fine

Come detto, lo scorso fine settimana è stato stellare per la squadra. Una bella soddisfazione per Kimi Raikkonen, attento osservatore assieme ai figli Robin e Rianna, così come per tutti i ragazzi del Kawasaki Racing Team. “Un grande traguardo in Finlandia, anche per me: io ho vinto a Vantaa nel 2009” ha ricordato il team manager Antti Pyrhonen. Svariati anni dopo la festa con il suo pilota Romain Febvre, che s’è preso un’altra solida vittoria. “Il circuito era difficile, ma si vede che il suo livello di confidenza sta crescendo costantemente: si sente bene con la moto, realizza ottime partenze, è veloce dall’inizio alla fine. È una grande motivazione per tutta la squadra.”

Foto: Social-Romain Febvre