Motocross Matterley Basin, cala il sipario sul 2023: gli orari

Siamo all’ultimo round dell’anno per il Mondiale Motocross. A Maggiora abbiamo conosciuto i nomi dei campioni, ovvero Andrea Adamo in MX2 e Jorge Prado in MXGP, la sfida quindi rimane solo per chi è dietro di loro. Non tornerà nemmeno per questo round Jeffrey Herlings, che quindi ha dato per conclusa un’altra stagione difficile ed è già in preparazione per il Mondiale 2024. Di seguito le classifiche aggiornate, le entry list e gli orari dell’appuntamento britannico.

Motocross, le classifiche generali

MX2 World Championship: 1. Andrea Adamo (KTM), 779 punti; 2. Jago Geerts (Yamaha), 706 punti; 3. Liam Everts (KTM), 702 p.; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 702 p.; 5. Lucas Coenen (Husqvarna), 558 p.; 6. Kevin Horgmo (Kawasaki), 541 p.; 7. Kay de Wolf (Husqvarna), 531 p.; 8. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 523 p.; 9. Thibault Benistant (Yamaha), 493 p.; 10. Rick Elzinga (Yamaha), 377 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 890 punti; 2. Romain Febvre (Kawasaki), 807 p.; 3. Jeremy Seewer (Yamaha), 719 p.; 4. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 655 p.; 5. Ruben Fernandez (Honda), 612 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 565 p.; 7. Alberto Forato (KTM), 490 p.; 8. Jeffrey Herlings (KTM), 456 p.; 9. Valentin Guillod (Honda), 334 p.; 10. Maxime Renaux (Yamaha), 314 p.

GP Matterley Basin, gli orari

La diretta integrale sarà garantita come sempre da mxgp-tv.com (in abbonamento). Come sempre le gare motocross saranno visibili in streaming su Eurosport e Raiplay, la programmazione TV di Raisport invece è ancora da definire per questo finale di stagione.

Sabato 23 settembre

11:35 MX2 Prove Libere

12:15 MXGP Prove Libere

14:20 MX2 Time Practice

15:00 MXGP Time Practice

16:25 MX2 Qualifying Race

17:15 MXGP Qualifying Race

Domenica 24 settembre

11:20 MX2 Warm Up

11:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2

Entry list MX2

Entry list MXGP

Foto: mxgp.com