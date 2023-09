Cardo Systems, adesso c’è un nuovo kit per l’uso con i caschi jet

Cardo Systems, leader mondiale nei sistemi di comunicazione wireless per motociclisti, presenta due importanti novità: un adattatore dedicato per caschi Shoei e un nuovo kit per caschi Jet o semi integrali che vanno ad aggiungersi alla gamma di accessori Cardo. E’ disponibile per i caschi Shoei Neotec 2, GT-Air 2 e J-Cruise 2. Il nuovo adattatore dedicato offre una soluzione di montaggio semplice ed elegante per gli utenti del PACKTALK EDGE. Utilizza l’area di montaggio pre-ingegnerizzata di Shoei per offrire ai motociclisti maggiore libertà nella scelta dei sistemi di comunicazione. L’adattarore Shoei funziona anche con Neo e Custom. Il kit adattatore per casco Shoei PACKTALK è disponibile presso tutti i rivenditori Cardo Systems con un prezzo di listino di 20,95 euro.

La soluzione per i caschi jet

Per i motociclisti che desiderano utilizzare i dispositivi PACKTALK EDGE su un casco Jet o semi integrale, il nuovo e migliorato Jet Kit offre una soluzione semplificata e più completa. Caratterizzato da un design all-in-one, che integra la sede che ospita il dispositivo. Il nuovo kit offre un cavo dell’altoparlante più corto e compatto. Inoltre una configurazione pre-connessa tra il microfono e la sede ospitante grazie a un microfono ad asta preinstallato come unità singola. Il kit di PACKTALK EDGE per Caschi Jet è disponibile presso tutti i rivenditori Cardo Systems al prezzo di 69,95 euro.

Un’azienda leader

Cardo Systems è specializzato nella progettazione, sviluppo, produzione e vendita di sistemi di comunicazione e intrattenimento wireless all’avanguardia per motociclisti. Fondata nel 2004, Cardo si è rivelato un vero e proprio pioniere, aprendo la strada alla stragrande maggioranza delle innovazioni per i sistemi di comunicazione Bluetooth per moto. I prodotti dell’azienda, ora disponibili in oltre 100 paesi, sono i principali dispositivi di comunicazione al mondo per l’industria motociclistica.