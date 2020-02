Tony Cairoli chiude sul podio la tappa di Mantova degli Internazionali d'Italia. Mitch Evans conquista la Supercampione, ma il trionfo è di Tim Gajser.

Non mancano le emozioni nel terzo ed ultimo round degli Internazionali d’Italia di Motocross a Mantova. A cominciare dal ritorno in pista di Tony Cairoli dopo mesi lontano dalle piste. Il nove volte iridato alla guida della sua KTM 450 SX-F ha conquistato il secondo posto nella gara MX1, alle spalle dell’impeccabile Tim Gajser in sella alla Honda. Nella Supercampione il campione del mondo MXGP ha dovuto fare i conti con lo spegnimento della sua moto che ha regalato la vittoria al compagno di scuderia e allenamenti Mitch Evans. Terzo posto per Tony Cairoli.

Il nostro campione di Patti ha sfruttato questa occasione per prendere le misure alla nuova moto e capire la sua condizione fisica. Il Mondiale prenderà il via l’1 marzo in Gran Bretagna e c’è tutto il tempo per perfezionare una preparazione invernale condizionata dall’infortunio alla spalla. “Non era sicuramente ci aspettavamo di iniziare questa stagione, però la spalla non è al top. Abbiamo saltato le prime gare perché non eravamo a posto, ma abbiamo sfruttato questa per capire lo stato di forma. Ho cercato di non commettere errori, siamo sulla strada giusta“.

Di certo dovrà vedersela con un arrembante Tim Gajser, che non ha fallito un colpo nel torneo degli Internazionali d’Italia. Ne esce da trionfatore assoluto e dimostra di essere il favorito per il prossimo MXGP. Ma occhio a Mitch Evans: “Ho spinto sono riuscito a passare Tim a scavare un po’ di gap. Sono contento di come sono andate le cose“, ha detto ai microfoni di OffRoadProRacing. Buona prestazione da parte di Ivo Monticelli e Alessandro Lupino che chiudono rispettivamento quarto e quinto. Alberto Forato 8°, 11° Michele Cervellin.