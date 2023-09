Andrea Adamo campione del mondo MX2, apoteosi a Maggiora

Ad Andrea Adamo, dopo il 4° posto in qualifica, bastavano appena 5 punti per chiudere definitivamente i giochi. In Gara 2 a Maggiora ecco la matematica certezza: un anno stellare, è Adamo il campione del mondo MX2 2023! Un ‘passaggio di consegne’ proprio da quello che è il suo attuale team manager: era Tony Cairoli infatti l’ultimo iridato italiano nella categoria, vincitore del 2007 con i colori Yamaha. Cronaca e classifiche del round a Maggiora.

Gara 1: non basta per il titolo

Dalla pole position ieri alla vittoria. Simon Laegenfelder inizia al meglio la domenica di gare, con Jago Geerts salito sul secondo gradino del podio di manche. Terza piazza per il leader MX2, arriva il podio in casa per l’alfiere KTM, ma appena dietro c’è Liam Everts. Matematicamente non basta, i giochi mondiali ancora aperti: discorso rimandato alla seconda corsa a Maggiora.

Gara 2: Andrea Adamo campione del mondo!

Come nella prima manche, Laegenfelder prende subito il comando su Geerts, che stavolta però vuole dire la sua ed attacca prontamente, passando il testa. Ma il titolo si decide più indietro, Everts può di nuovo impedire ad Adamo di chiudere i conti. Era quasi fatta, ma ecco il colpo di scena che chiarisce tutto: Everts è protagonista di un brutto incidente! Mancano tre giri finali, una passerella sul velluto per Andrea Adamo che deve solo arrivare al traguardo. Vince Geerts, 2° Laegenfelder, ma è Andrea Adamo il protagonista: campione del mondo MX2!

La classifica di GP

La classifica MX2

Foto: mxgp.com