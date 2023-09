MXGP: Prado campione a Maggiora, Forato ad un soffio dal podio

Come per la categoria MX2, anche in MXGP s’è chiuso il discorso titolo. Jorge Prado ha fatto la storia, ecco il primo campione del mondo spagnolo nella classe regina del Motocross! Gli è bastato il trionfo in Gara 1, poco male l’errore in Gara 2, che non mina comunque la P2 nel GP Maggiora andato a Jeremy Seewer. Alberto Forato, protagonista per tutto il fine settimana, non coglie il grande risultato ed arriva davvero ad un passo dal suo primo podio mondiale. La cronaca del fine settimana a Maggiora.

Gara 1: Jorge Prado campione del mondo

Come fare a chiudere finalmente i conti per la corona iridata? L’idea migliore è certo riuscirci con la vittoria di manche, apparsa da subito la chiara intenzione di Jorge Prado nella prima manche a Maggiora. Il grande aiuto per chiudere i conti arriverà da Romain Febvre in rimonta: un incidente rovina la sua Kawasaki al punto da non poter più ripartire! A Prado bastava la top 4, la prima piazza quindi è “in più”, ma certamente il modo migliore per coronare la sua grande stagione. Vittoria e titolo mondiale, il primo pilota spagnolo di sempre in classe regina, includendo anche i periodi MX1 e 250cc! Bravo Alberto Forato che, dopo la pole position di ieri, conquista anche il primo podio in gara.

Gara 2: la zampata di Febvre

Già campione del mondo, ma perché non cercare di completare l’opera nel migliore dei modi? Ecco di nuovo un ottimo scatto di Jorge Prado, a caccia del bis di vittorie, ma qualcosa cambia nella seconda parte di gara. Febvre attacca e passa avanti, arriva anche Gajser contro il neo iridato MXGP, mentre Forato deve guardarsi da Seewer che mette a rischio il podio di GP. Cosa che infatti perderà… Ma arrivano i colpi di scena: oltre al duello Febvre-Gajser, Prado cade e scende in P6, ha perso il GP! Vittoria di manche di Romain Febvre su Tim Gajser, ma il GP va a Jeremy Seewer, che torna al successo proprio sul campione del mondo e su Ruben Fernandez. Che beffa Alberto Forato, appena giù dal podio…

La classifica di GP

Prado campione, la classifica

Foto: De Carli Racing