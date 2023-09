Il Gran Premio di Singapore 2023 di F1 è terminato con il trionfo firmato Carlos Sainz, scattato dalla pole position e che ha condotto una gara magistrale. Nel finale ha saputo soffrire, decidendo di concedere il DRS a Lando Norris per potersi difendere dalla rimonta delle Mercedes, che dopo la seconda Safety Car hanno fatto una seconda sosta montando le gomme medie.

Per le Frecce Nere super rimonta sfruttando il calo degli pneumatici duri degli avversari, però non è bastato. È la Ferrari ad interrompere la striscia vincente della coppia Verstappen-Red Bull, che avevano vinto gli ultimi dieci GP consecutivi. E in generale il dominio totale della scuderia di Milton Keynes, si arra aggiudicata tutte le gare del 2023, considerando anche i successi di Perez.

Formula 1, Sainz batte la strategia Mercedes

George Russell all’ultimo giro è andato a sbattere, perdendo la terza posizione e ritirandosi. Il podio è stato completato dalla W14 di Lewis Hamilton, che ha approfittato dell’errore del compagno di squadra dopo essergli stato attaccato per diversi giri.

Quarto Charles Leclerc, che al via era riuscito a prendersi il secondo posto alle spalle di Sainz e che in occasione della prima delle due Safety Car uscite è stato sfortunato, perdendo tempo prezioso e anche delle posizioni. Poi con le sue gomme dure non ha potuto resistere alle Mercedes e si è staccato.

Quinta posizione per Max Verstappen, partito undicesimo e che non poteva fare di più oggi con un Red Bull che a Marina Bay non ha brillato. Alle sue spalle la Alpine di Pierre Gasly, la McLaren di Oscar Piastri, l’altra RB19 di Sergio Perez, l’AlphaTauri del sorprendente Liam Lawson e la Haas di Kevin Magnussen a completare la top 10.

F1 GP Singapore 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Carlos Sainz Ferrari Leader 1 pit stop

2 Lando Norris McLaren +0.812 1

3 Lewis Hamilton Mercedes +1.269 2

4 Charles Leclerc Ferrari +21.177 1

5 Max Verstappen Red Bull Racing +21.441 1

6 Pierre Gasly Alpine +38.441 1

7 Oscar Piastri McLaren +41.479 1

8 Sergio Perez Red Bull Racing +54.534 1

9 Liam Lawson AlphaTauri +65.918 1

10 Kevin Magnussen Haas F1 Team +72.116 2

11 Alexander Albon Williams +73.417 2

12 Guanyu Zhou Alfa Romeo +83.649 2

13 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +86.201 1

14 Logan Sargeant Williams +86.889 2

15 Fernando Alonso Aston Martin +87.603 2

16 George Russell Mercedes +1 lap 2

Foto: Formula1.com