Supersport: VFT Racing schiera Marc Alcoba dal round a Barcellona

VFT Racing ha scelto, nel prossimo round a Barcellona ci sarà Marc Alcoba. La squadra romagnola ha ora il sostituto di Kyle Smith dopo il recente divorzio tra le due parti. Lo spagnolo classe 2000 di Tarragona ha appena completato la stagione d’esordio in MotoE, conquistando anche il primo podio di categoria per il team Aspar. Almeno in pista, visto che in seguito è stato retrocesso di tre posizioni nella classifica finale. Ma non è un volto nuovo del Mondiale Supersport, visto che ha disputato il campionato 2021. Una stagione però piuttosto frustrante a causa degli infortuni che l’hanno pesantemente condizionato. Ora arriva un’altra occasione, stavolta in sella alla Yamaha del team di Fabio Menghi.

Marc Alcoba, il profilo

La sua storia inizia a tre anni, quando riceve per Natale la sua prima moto. Da quel momento non si ferma più: a sei anni comincia a disputare le prime competizioni, a partire dalla Polini Cup, che chiude da vice-campione. Il primo titolo arriva in RACC Cup, il piccolo Marc Alcoba continua poi a salire sempre di più di categoria e con successo. Nel biennio 2013-2014 vince la Honda CBR250R Cup, in seguito arriva il titolo in Moto3 Sport Production, per poi passare in SuperStock600. Inizia a farsi notare dopo appena tre gare, l’anno successivo diventa campione nazionale. Lo troviamo in seguito nell’Europeo Moto2 e nel campionato spagnolo Supersport, in un 2019 tra esperienza ed infortuni.

L’anno dopo però è 3° in ESBK 1000cc Superbike e si guadagna così la ‘promozione’ nel Mondiale Supersport. Chiude per ben cinque volte in top ten, spicca il 7° posto in Gara 2 in Spagna, ma ancora una volta non ha fortuna ed incappa in qualche infortunio. Quest’anno debutta con Aspar Team nella Coppa del Mondo MotoE: con il podio conquistato e poi tolto, il miglior risultato diventa il 5° posto ottenuto in Gara 1 al Mugello. In classifica generale ha chiuso col 13° posto con 46.5 punti, 3° esordiente della categoria dietro ad Alex Escrig ed a Kevin Manfredi.

Foto: Instagram