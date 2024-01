Primi test stagionali per il Team D34G Racing di Davide Giugliano all’Andalucia Circuit in vista del Mondiale Supersport. Confermato Oliver Bayliss, le novità non mancano. Sul fronte piloti è stato ingaggiato il ventiduenne australiano Tom Edwards che prende parte al WorldSSP Challenge. A livello tecnico la squadra si è rafforzata con Andrea Ballerini, nuovo capo meccanico di Oliver Bayliss. L’ex pilota fiorentino è certamente un valore aggiunto per la squadra.

Il figlio del mitico Troy l’anno scorso era stato frenato dagli infortuni, aveva dovuto saltare diverse gare e non era riuscito a dimostrare quindi il proprio talento. Tom Edwards si era messo in evidenza nel World Challenge conquistando il secondo posto finale dietro Tom Booth-Amos. Sono entrambi molto giovani ma hanno tutte le carte in regola per essere protagonisti del Mondiale Supersport in sella alla Ducati del D34G.

“All’Andalucia Circuit abbiamo svolto tre giornate di test positive – racconta Davide Giugliano a Corsedimoto – Siamo riusciti a lavorare molto. I nostri due piloti si sono comportati bene. Per Tom Edwards si trattava del primo approccio con la Ducati ed è stato super positivo. Con lui non abbiamo cercato il tempo o altro. L’obbiettivo era che si trovasse bene sulla moto e così è stato. In più ha dimostrato una buonissima velocità. Oliver Bayliss è ripartito in maniera positiva. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti nella squadra per massimizzare un po’ il lavoro ed abbiamo fatto un po’ di sviluppo sulla moto rinnovando il buon setup di base. Oli è stato molto veloce: ha girato su tempi interessanti. Sono contento, la squadra ha lavorato bene e adesso ci prepariamo per Phillip Island”.